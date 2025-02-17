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Интерфакс-АВН

УЗГА представит на выставке вооружений в Абу-Даби беспилотник "Форпост-РЭ"

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Форпост-Р
Форпост-Р.
Источник изображения: gazeta.ru

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) впервые представит на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби беспилотник средней дальности "Форпост-РЭ", сообщил официальный представитель АО "УЗГА".

"Мировая премьера экспортной версии зарекомендовавшего себя в реальных боевых условиях в Ближневосточном регионе беспилотника запланирована в рамках объединенной российской экспозиции", - говорится в сообщении.

По данным разработчика, "Форпост-РЭ" предназначен для выполнения в широком диапазоне климатических географических условий (при температурах от -40°С до +50°С) разведывательно-ударных задач, в том числе ведения круглосуточной воздушной разведки за наземными или надводными объектами и нанесения ударов по ним. В качестве авиационных средств поражения применяются управляемые и неуправляемые авиабомбы и ракеты весом до 40 кг.

"Практика СВО показала, что в этом классе ударные возможности беспилотников ограничены и особо не требуются, гораздо важнее возможности целенаведения, разведки и патрулирования обширных пространств - побережья, границ и пр. Конкурентным преимуществом российского беспилотника "Форпост-РЭ" является абсолютная защита от санкций благодаря полностью российским комплектующим и многолетний успешный опыт работы в зонах реальных боевых действий", - сказал официальный представитель АО "УЗГА".

В рамках выставки IDEX-2025 УЗГА также продемонстрирует экспортный образец (макет) самолета с турбовинтовым двигателем для первоначальной летной подготовки - УТС-800.

По информации разработчика, этот самолет отличает высокая маневренность при низких эксплуатационных затратах.

"Выбор в пользу УТС-800 значительно облегчит обучение летчиков военной авиации в странах, которые заказывают российскую авиационную технику и будут нуждаться в учебно-тренировочных самолетах. В зависимости от объемов закупки потенциальным иностранным заказчиком и возможности финансирования ОКР не исключена возможность доработки самолета и его адаптации под конкретные агрегаты по запросу покупателя", - заявил официальный представитель АО "УЗГА".

По его словам, УТС-800 обладает хорошими тактико-техническими характеристиками и унифицирован по своим компонентам и эргономике с боевыми самолетами российского производства.

Температурный диапазон эксплуатации УТС-800 - от -30°C до +45°C. Максимальная скорость самолета - 460 км/ч, дальность полета - 1 200 км, максимальная допустимая высота полета - 6 000 м, сообщает разработчик.

Также сообщается, что в рамках выставки IDEX-2025 холдинг "Ростеха" "Вертолеты России" покажет вертолет для борьбы с огнем - Ка-32А11М. Это последняя на данный момент модификация вертолета Ка-32.

"У вертолета высокий экспортным потенциал, он вызывает большой интерес у зарубежных специалистов и летчиков. Многие потенциальные эксплуатанты уже знакомы с вертолетами этого типа и отмечают особенную эффективность машин в борьбе с пожарами. Репутация вертолетов семейства Ка-32 говорит за себя - сегодня по всему миру эксплуатируют около 190 вертолетов данного типа в 20 странах. Также отмечу, что Ростех уже поставляет новый Ка-32А11М российским заказчикам", - сказал первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.

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