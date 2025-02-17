«Может стать самым мощным в мире»: на верфи замечена секция нового китайского авианосца Type 004

Источник изображения: topwar.ru

Авианосец НОАК Fujian

Китай ведёт строительство нового авианосца Type 004. Он станет четвёртым и самым большим кораблём этого класса в составе флота НОАК, а возможно и в мире.

Благодаря слежению со спутников, на верфи в Даляне была обнаружена секция будущего вымпела, которая, предположительно, будет установлена в носовой части корабля. Её анализ позволил сделать ряд выводов об облике перспективного корабля.

Отталкиваясь от габаритов секции, западные обозреватели полагают, что новый авианосец вполне может быть оснащён ядерной силовой установкой, получит две электромагнитные катапульты типа CATOBAR (взлёт благодаря катапульте и посадка с помощью аэрофинишера) и будет нести от 70 до 100 ЛА, включая истребители (J-15T, J-35 и возможно перспективный J-50), самолёты ДРЛО (KJ-600), вертолёты ПЛО (Z-18F, Z-20F или более новые Z-20J) и БПЛА (такие как аналоги американского MQ-25 Stingray).

Источник изображения: topwar.ru

Секция Type 004

Ожидается, что Type 004 станет первым в стране авианосцем с ядерной СУ и, возможно, самым тяжёлым из когда-либо построенных боевых кораблей

- говорится в западной прессе.

Как указывается, водоизмещение составит от 110 до 120 тыс. тонн, что сделает его крупнейшим в мире авианосцем, превосходящим USS Gerald R. Ford (около 100 тыс. т, авиакрыло из 75 самолётов). Длина оценивается в более 330 м, а ширина в 83 м. Ожидаемая скорость хода превысит 30 узлов.

Источник изображения: topwar.ru

Предполагаемый облик Type 004

Реактор для Type 004 разрабатывается институтом ядерной энергетики Китая (NPIC) в рамках проекта Longwei. Спутники зафиксировали создание наземного прототипа ЯСУ. В перспективе КНР надеется получить атомный реактор для более широкого спектра крупных надводных кораблей, таких как тяжёлые эсминцы.

Сроки строительства корабля неизвестны, но, по оценкам западных обозревателей, сборка секций и формирование корпуса может произойти в период с 2024 по 2025 годы, а спуск на воду и оснащение авианосца всем необходимым оборудованием с 2026 по 2028 годы. Ввод в эксплуатацию может произойти в период с 2030 по 2032 год.

Будущий китайский авианосец Type 004 может заменить USS Gerald R. Ford в качестве самого мощного авианосца в мире

- полагают западные обозреватели.