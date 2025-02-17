В РФ разработали мобильный робот-турель для штурмовых действий и их поддержки

В Народном фронте отметили, что испытания, приближенные к боевым, робот прошел успешно

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Разработчики гусеничной платформы "Варан" и изобретатели турели ДУП-2 совместно разработали робототехнический комплекс, который может применяться для штурмовых действий либо их поддержки. Беспилотный штурмовик успешно прошел испытания приближенные к боевым, сообщили ТАСС в Народном фронте.

"Основная задача нашей установки - подъехать максимально близко к позиции врага, найти цель и уничтожить ее. Расстояние управления - до 15 километров, есть дневные и ночные режимы наблюдения, стабилизация при езде. В ближайшее время мы отправим первые образцы на передовую для испытания в боевых условиях", - рассказал представитель Народного фронта в Ивановской области Владимир Крупин.

В Народном фронте уточнили, что испытания, приближенные к боевым, робот прошел успешно. Коллаборация разработчиков организована при поддержке "Кулибин-клуба".

Турель - это система дистанционного управления пулеметом ДУП-2, разработана ивановскими изобретателями в городе Шуя, к которой подходит вся линейка пулеметов концерна "Калашников". Она позволяет вести высокоточный прицельный огонь на расстоянии от 100 до 800 метров в зависимости от комплектации.

"Варан", который отвечает за мобильность нового робота - это универсальная гусеничная платформа, способная нести до 1,5 тонны грузов нее также можно установить любые виды оборудования, например системы радиоэлектронной борьбы или радиоэлектронной разведки, а также она уже используется в зоне СВО для разминирования территорий.

"Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другого.