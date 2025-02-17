МИД Финляндии считает невозможным заключение быстрой сделки с РФ по Украине

Глава дипведомства Элина Валтонен отметила, что президент США Дональд Трамп и его команда должны понимать, что переговоры с Россией касаются не только Украины, но и архитектуры безопасности всей Европы

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что необходимо дать понять команде президента США Дональда Трампа, что быстрой сделки с Россией по Украине быть не может.

"Трамп и его команда должны понимать, что переговоры с Россией касаются не только Украины, но и архитектуры безопасности всей Европы. Мы должны ясно дать понять команде Трампа: быстрой сделки с [президентом РФ Владимиром] Путиным быть не может, а только длительный процесс в течение нескольких лет, в конце которого наступит прочный мир", - утверждала Валтонен в интервью редакционному объединению RND.

В то же время глава МИД Финляндии заявила, что мир может быть достигнут только "силой и давлением извне". Открывающаяся в Мюнхене 14 февраля конференция по безопасности, по ее словам, представляет собой возможность для Европы координировать действия с американскими партнерами и гарантировать продолжение тесного сотрудничества в будущем.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в состоявшемся 12 февраля телефонном разговоре в том числе перспективы урегулирования на Украине. По свидетельству Кремля, Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров, отметила пресс-служба российского лидера.