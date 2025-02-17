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ЦАМТО

Норвегия поставит Украине дополнительные средства ПВО

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Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS.
Источник изображения: © Фото : Kongsberg

ЦАМТО, 14 февраля. Минобороны Норвегии 12 февраля сообщило, что в 2024 году Норвегия выделила более 6 млрд. норвежских крон на поставку Украине систем ПВО, необходимых для защиты объектов военной и гражданской инфраструктуры.

Кроме того, по заявлению министра обороны Норвегии Торе О.Сандвика, правительство недавно приняло решение выделить еще 1,2 млрд. норвежских крон (около 110 млн. долл.) на поставку систем противовоздушной обороны Украине.

В ходе заседания контактной группы по Украине Норвегия проинформировала министра обороны Украины о предоставлении ВС Украины дополнительных средств ПВО, закупив их у США. Поставка будет выполнена через американский механизм JUMPSTART, аналогично схеме, по которой Норвегия ранее внесла вклад в поставку ВВС Украины F-16 (обеспечив поддержку вооружением и запчастями на 1,3 млрд. норв. крон).

Механизм JUMPSTART основан на американской программе "Иностранные военные продажи" (FMS), в рамках которой зарубежные государства могут приобретать американские вооружения, военную технику и сопутствующие услуги через Министерство обороны США.

Норвегия также выразила намерение присоединиться к международной Коалиции дронов для Украины.

Указанные средства являются частью суммы в 22,5 млрд. норвежских крон, которая выделена на военную поддержку Украины в 2025 году в рамках Программы Нансена.

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F-16
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