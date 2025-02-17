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РИА Новости

Отряд кораблей ВМФ России прибыл на Бали для участия в учениях

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Строй кораблей ВМФ России
Строй кораблей ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Отряд кораблей ВМФ России прибыл на Бали для участия в учениях "Комодо-2025"

ДЕНПАСАР, 14 фев - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России прибыл на индонезийский остров Бали для участия в международных учениях "Комодо-2025", передает корреспондент РИА Новости.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в обеспечении среднего морского танкера "Печенга" прибыл на место проведения учений в пятницу. Учения "Комодо-2025" официально откроются в воскресенье и продлятся до 22 февраля. Ожидается, что церемонию открытия посетит президент Индонезии Прабово Субианто, министры и высокопоставленные военные страны.

Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Индонезии, на учения "Комодо-2025" ожидается направление официальной делегации во главе с заместителем главнокомандующего ВМФ России адмиралом Владимиром Воробьевым.

В учениях, организованных ВМС Индонезии для укрепления морского сотрудничества между дружественными странами, ожидается участие до 39 стран, в том числе России, США, Китая, Японии, Франции, Индии и Великобритании.

Ранее посол РФ в Индонезии Сергей Толченов отмечал в интервью РИА Новости, что российские моряки будут принимать участие во всех аспектах предстоящих учений, а Москва рассчитывает на двусторонние рабочие контакты на уровне руководства военно-морских сил России и Индонезии.

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