Путин поручил представить предложения о развитии наукограда Королева

Глава государства ожидает реализацию поручения до 1 апреля 2025 года

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил при участии Роскосмоса разработать и представить предложения, направленные на реализацию научно-технического потенциала Королева как наукограда России. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Разработать при участии госкорпорации "Роскосмос" и представить предложения, направленные на развитие и реализацию научно-технического потенциала г. Королева Московской области как наукограда Российской Федерации", - говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Также при участии правительства Московской области и Общественной палаты необходимо представить варианты решения транспортных проблем городского округа и представить предложения с учетом мнения его жителей.

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава государства ожидает реализацию поручения до 1 апреля 2025 года.