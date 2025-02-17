СП Javelin рассматривает возможность производства ПТРК в Индии

ЦАМТО, 14 февраля. Американская компания Javelin (JJV – Javelin Joint Venture) изучает возможность создания совместного предприятия для производства и сборки противотанкового ракетного комплекса "Джавелин" в Индии.

Процесс изучения включал отбор на конкурсной основе индийских партнеров для сотрудничества. В рамках данной инициативы сформированное Lockheed Martin и Raytheon (подразделение RTX) совместное предприятие JJV подписало меморандум о взаимопонимании с индийской государственной компанией Bharat Dynamics Limited (BDL), специализирующейся на производстве оружия. Соглашение позволит JJV оценить возможность производства ПТРК "Джавелин" в Индии для удовлетворения перспективных потребностей Министерства обороны этой страны.

Вице-президент JJV и директор программы "Джавелин" Дэйв Пантано заявил, что переговоры с потенциальными индийскими партнерами направлены на установление долгосрочного стратегического сотрудничества. Целью проекта является повышение обороноспособности Индии за счет привлечения к производству национальной промышленности.

Президент совместного предприятия Javelin и директор программы в Raytheon Энди Амаро отметил, что растущий спрос на "Джавелин" обеспечивает возможность его производства в Индии. Данное сотрудничество, по его словам, предоставит Индии испытанную противотанковую систему вооружения.

ПТРК "Джавелин" разработан совместным предприятием JJV. Всего было произведено более 55 тыс. ракет и 12 тыс. прицельно-пусковых установок для вооруженных сил 25 стран мира.

"Джавелин" представляет собой переносной многоцелевой ракетный комплекс средней дальности, использующий ракеты класса "выстрелил-и-забыл". Оснащенная тепловизионной ГСН ракета предназначена для поражения в сложных метеоусловиях и любое время суток бронированной техники, в т.ч. оснащенной динамической защитой, зданий и фортификационных сооружений на дальностях от 75 м до 2,5 км и может быть запущена одним военнослужащим. Тандемная боевая часть позволяет атаковать цель во фронтальную проекцию или в слабозащищенную верхнюю с высоты до 150 м.