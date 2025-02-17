МИД Индии: вопрос по истребителям F-35 находится на стадии предложения

ЦАМТО, 14 февраля. Вопрос поставок Индии американских истребителей пятого поколения F-35 находится на стадии предложения, формальный процесс в этом отношении еще не начался.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил первый замглавы индийского МИД Викрам Мисри на брифинге по итогам переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне

"Существует определенная процедура, посредством которой приобретаются платформы. В большинстве случаев это начинается с запроса предложениях, которые были опубликованы. На них есть ответы, которые оцениваются. Я не думаю, что Индия приступила к приобретению передовых авиационных платформ… в настоящее время это находится на стадии предложения. Не думаю, что формальный процесс уже начался", – сказал В.Мисри.

Ранее президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что США, начиная с этого года, увеличат продажи военной техники в Индию, в том числе Вашингтон нацелен добиться поставок Нью-Дели истребителей F-35.

Индийский премьер находился с визитом в Вашингтоне по приглашению Трампа 12-14 февраля.