Индия и США планируют подписать новую десятилетнюю программу оборонного сотрудничества

ЦАМТО, 14 февраля. Индия и США в 2025 году планируют подписать новую десятилетнюю рамочную программу оборонного сотрудничества.

Как передает "РИА Новости", об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам визита в США премьера Индии Нарендры Моди.

"Подчеркнув углубляющееся сближение стратегических интересов США и Индии, лидеры подтвердили свою непоколебимую приверженность динамичному оборонному партнерству, охватывающему множество областей. В целях дальнейшего развития оборонных связей лидеры объявили о планах подписать в этом году новую десятилетнюю рамочную программу крупного оборонного партнерства между США и Индией в 21 веке", – говорится в заявлении.