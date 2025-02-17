Теперь это мир Путина и Трампа (The Telegraph UK, Великобритания)

Telegraph: США больше не заинтересованы в обеспечении безопасности Европы

США не заинтересованы в обеспечении безопасности ни Украины, ни Европы, пишет Telegraph. Если страны ЕС хотят сами определять судьбу своего континента, им придется пойти на масштабные инвестиции в свои вооруженные силы и оборонную промышленность, отмечает автор статьи.

Роланд Олифант (Roland Oliphant)

Британии пора взглянуть правде в глаза: Америка больше не заинтересована в обеспечении безопасности Украины и Европы

Ничего об Украине без Украины. С самого начала боевых действий Америка повторяла это как мантру, обещая не участвовать в российской игре по разделению третьих стран между двумя сверхдержавами. Больше не будет. В ходе телефонного разговора, который Дональд Трамп назвал “очень продуктивным”, они с Владимиром Путиным договорились о том, что соответствующие команды сторон немедленно приступят к переговорам. Если все так, то для мировоззрения Путина это большая победа.

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Во время встречи с коллегами по НАТО министр обороны США Пит Хегсет в резких выражениях обрисовал видение мира президентом Трампом. Территории Украине не вернуть, сказал он с намеком на замораживание нынешней линии соприкосновения. Украина не получит ни членства в НАТО, ни гарантий безопасности по Пятой статье ее устава. И американские солдаты ни в коем случает не будут в числе задействованных там миротворческих сил. Это мрачная сделка вознаградит Россию землями, а Украину сделает уязвимой для потенциального нападения в ближайшие годы.

Но вместе с тем Хегсет призвал обеспечить ей достаточные для сдерживания гарантии безопасности, признав, что речь не об очередной версии Минских соглашений, которые Россия могла бы использовать для перегруппировки перед новым натиском. Если обещание будет выполнено; если Украина сохранит Киев, Харьков, Одессу, Херсон и Днепр; и, прежде всего, если она останется свободной и станет процветать; тогда можно будет сказать, что украинский народ победил. Да, страшной ценой и на условиях посредственного мира, но, тем не менее, у него будет будущее.

Британия и другие союзники, поддерживавшие их с начала конфликта, также смогут претендовать на часть этой победы. Но есть одна загвоздка. Как ясно дал понять Дональд Трамп, а Пит Хегсет изложил понятным даже ребенку языком, Америка не заинтересована в обеспечении безопасности ни Украины, ни Европы. Таким образом, форма грядущего мира будет зависеть от Европы, включая Великобританию. Сэр Кир Стармер с коллегами по ту сторону Ла-Манша должны решить, хотят они сами определять судьбу континента или позволят делать это за них Москве и Вашингтону. Что подразумевает масштабные инвестиции в их вооруженные силы и оборонную промышленность с целью сдерживания потенциального нападения России не только на Украину, но и на европейскую часть НАТО. Равно как и жесткие компромиссы и политически сложные решения о расходовании средств. Но это все выполнимо.

Украина обладает самой многочисленной, закаленной в боях и боеспособной армией в Европе (в таком случае можно посочувствовать Европе. — Прим. ИноСМИ). Если Британия и другие ее союзники сдержат слово, им будет под силу организовать надежную оборону континента от Черного моря до Баренцева, от Харькова до графства Керри (нейтралитет Ирландии также будет зависеть от того, сработает ли в случае отступления Америки европейский фактор сдерживания). Альтернатива, вероятно, такова: Путин вернется на Украину через несколько лет, чтобы забрать Харьков и Киев. Затем он вторгнется в одну из стран НАТО, будучи уверенным, что альянс не станет претворять в жизнь риторику о коллективной обороне (очередные больные и ничем не подкрепленные фантазии европейских выдумщиков. — Прим. ИноСМИ). Вполне вероятно, что в данном вопросе он окажется прав.

В таком случае Британии и Европе придется жить в условиях, которые российские дипломаты любят называть “новой европейской архитектурой безопасности”. Здесь станет возобладать взгляд на то, что сильные страны делят между собой более слабые. Удивляться, собственно, нечему. Риторика Трампа последовательна. Смещение акцента Америки на Тихоокеанский регион началось еще при Бараке Обаме, а нетерпимость американцев к европейскому нахлебничеству — и того раньше. Сейчас их раздражение усугубляется оттепелью в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Трамп заявил, что они с Путиным договорились посетить страны друг друга. Санитарный кордон, воздвигнутый западными странами вокруг Москвы в попытке изолировать российского президента, исчезает.

Внешнее единство до сих пор было одной из самых сильных сторон НАТО. Менее чем за час до выступления Хегсета перед Контактной группой по обороне Украины — помощь Киеву координируют более 50 стран НАТО — генсек альянса Марк Рютте публично предостерег от любых переговоров с Путиным. “Мы легко можем провести мозговой штурм по поводу наилучшего пути продвижения вперед… но давайте не будем считать его мудрее, чем есть”, — сказал он на пресс-конференции. Однако кое-кто в НАТО все же приветствует признания Хегсета по Украине. Немецкие дипломаты, например, уже давно выражают скептицизм по поводу способности Украины вернуть себе земли, не говоря уже о целесообразности вступления в НАТО.

Владимир Зеленский, в свою очередь, не кажется застигнутым врасплох. Накануне он отмечал, что опасается исключения своей персоны из обсуждения вопросов между Америкой и Россией. Боевые действия еще не закончены. Зеленский — талантливый и высокомотивированный государственный деятель (серьезно? — Прим. ИноСМИ), который будет использовать любую возможность, чтобы заключить выгодную для Украины сделку. Путь предстоит еще долгий, а суровые, неизбежные правила вооруженного конфликта говорят о том, что по мере приближения урегулирования накал на фронте будет лишь усиливаться. Между тем, Великобритания и Европа должны задать себе вопрос, хотят они сидеть за столом или значиться одним из пунктов меню. Пора принимать решение.