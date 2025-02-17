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ЦАМТО

Airbus передала НАТО девятый транспорт-заправщик A-330 MRTT

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Источник изображения: Фото: NSPA

ЦАМТО, 14 февраля. Агентство поддержки и приобретений НАТО NSPA передало в состав многонационального подразделения транспортов-заправщиков MRTT (MMU) девятый самолет A-330 MRTT (носит обозначение KC-30M).

Официальный акт о передаче права собственности был подписан менеджером программы MRTT в NSPA (NATO Support and Procurement Agency) Андре ван Ниспеном в штаб-квартире Airbus Defence and Space в Хетафе (Испания). После подписания документов самолет, получивший обозначение MMF-09 (T-062), выполнил перелет на базу подразделения MMU в Кельне (Германия).

К 2026 году с предприятия компании Airbus в Хетафе (Испания) планируется получить 10-й самолет A-330 MRTT.

Как сообщал ЦАМТО, проект закупки самолетов MRTT был инициирован Европейским оборонным агентством (EDA) в 2012 году. В июле 2016 года министерства обороны Нидерландов и Люксембурга подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий совместную закупку A-330 MRTT в рамках программы формирования Многонационального флота транспортов-заправщиков ЕС/НАТО MMF (Multinational MRTT Fleet). С Airbus Defence and Space было подписано соглашение, предполагающее поставку первых двух самолетов, включающее опционы на поставку дополнительных A-330 MRTT после присоединения к проекту других стран. В 2017 году к программе присоединились Германия и Норвегия, в 2018 году – Бельгия, а в 2019 году – Чехия.

Первый, второй и третий самолеты A-330 MRTT были переданы заказчику в июне, августе и ноябре 2020 года. Четвертый был поставлен в апреле 2021 года, пятый – в августе 2021 года, шестой и седьмой – в июле 2022 года, восьмой – в июне 2024 года. На текущий момент заказаны 10 самолетов. Последний, десятый A-330 MRTT, будет поставлен к 2026 году. NSPA рассчитывает на присоединение к программе других стран.

Многонациональный флот MRTT обеспечивает стратегические перевозки, дозаправку в воздухе и медицинскую эвакуацию в интересах шести стран-участниц проекта. "Эйндховен" является основной авиабазой, где размещается подразделение A-330 MRTT. Кроме того, самолеты применяются с авиабазы в Кельне (Германия).

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Бельгия
Германия
Испания
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Нидерланды
Норвегия
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