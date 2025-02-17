В КВЦ "Патриот" состоялось заседание Комиссии Минобороны России по инновационным проектам

ЦАМТО, 14 февраля. В КВЦ "Патриот" 13 февраля состоялось заседание Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям.

Заседание было посвящено реализации инициативных разработок, выполняемых российскими предприятиями в интересах решения задач специальной военной операции.

В работе Комиссии приняли участие представители органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации, Государственной корпорации "Росатом", высших учебных заведений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, организаций и предприятий промышленности из различных субъектов Российской Федерации.

В рамках заседания Комиссии состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийских конкурсов научно-исследовательских работ в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации по тематике "Инновационные разработки военного и двойного назначения в интересах специальной военной операции".

Победители конкурса выступили с докладами о перспективных разработках, а также представили готовые образцы на выставочной экспозиции.

В ходе заседания было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Главным управлением инновационного развития Минобороны России и Институтом океанологии имени П.П.Ширшова Российской академии наук. Соглашение будет способствовать обмену научно-технической информацией и реализации совместных программ и проектов в области инновационной деятельности и экспериментальных разработок.

Кроме того, участники заседания рассмотрели предложения органов военного управления о проведении (открытии) инициативных работ, ознакомились с инновационными проектами организаций России, претендующими на выполнение работ в инициативном порядке в интересах Вооруженных Сил РФ, а также провели оценку работы экспертных групп Комиссии, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Комиссия Министерства обороны Российской Федерации по инновационным проектам и технологиям является действенным инструментом Минобороны России по отбору и реализации инициативных разработок, предлагаемых предприятиями и организациями промышленности. Организация деятельности Комиссии, информационно-аналитическое, научно-методическое и организационно-техническое обеспечение ее работы осуществляется Главным управлением инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации.