Войти
ЦАМТО

В КВЦ "Патриот" состоялось заседание Комиссии Минобороны России по инновационным проектам

227
0
+1
КВЦ "Патриот"
Логотип конгрессно-выставочного центра «Патриот».
Источник изображения: http://patriot-expo.ru/

ЦАМТО, 14 февраля. В КВЦ "Патриот" 13 февраля состоялось заседание Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям.

Заседание было посвящено реализации инициативных разработок, выполняемых российскими предприятиями в интересах решения задач специальной военной операции.

В работе Комиссии приняли участие представители органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации, Государственной корпорации "Росатом", высших учебных заведений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, организаций и предприятий промышленности из различных субъектов Российской Федерации.

В рамках заседания Комиссии состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийских конкурсов научно-исследовательских работ в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации по тематике "Инновационные разработки военного и двойного назначения в интересах специальной военной операции".

Победители конкурса выступили с докладами о перспективных разработках, а также представили готовые образцы на выставочной экспозиции.

В ходе заседания было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Главным управлением инновационного развития Минобороны России и Институтом океанологии имени П.П.Ширшова Российской академии наук. Соглашение будет способствовать обмену научно-технической информацией и реализации совместных программ и проектов в области инновационной деятельности и экспериментальных разработок.

Кроме того, участники заседания рассмотрели предложения органов военного управления о проведении (открытии) инициативных работ, ознакомились с инновационными проектами организаций России, претендующими на выполнение работ в инициативном порядке в интересах Вооруженных Сил РФ, а также провели оценку работы экспертных групп Комиссии, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Комиссия Министерства обороны Российской Федерации по инновационным проектам и технологиям является действенным инструментом Минобороны России по отбору и реализации инициативных разработок, предлагаемых предприятиями и организациями промышленности. Организация деятельности Комиссии, информационно-аналитическое, научно-методическое и организационно-техническое обеспечение ее работы осуществляется Главным управлением инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росатом
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 01:50
  • 1
Иран открывает эру бюджетных авианосцев
  • 17.02 01:31
  • 1
Путин ждал этого момента три года: Зеленского “выставили на мороз” (CNN, США)
  • 17.02 01:10
  • 3
«Холодный душ» для ЕС: Пекин предложил организовать встречу лидеров США и России, а также послать на Украину своих миротворцев
  • 16.02 23:31
  • 466
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 16.02 16:48
  • 7609
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.02 02:22
  • 4
Россия подтвердила, что экспорт Су-57 начнется в 2025 году. Кому же достанутся первые самолеты — Алжиру или Северной Корее? (Military Watch Magazine, США)
  • 14.02 17:08
  • 0
Беларусь идёт дальше, а «беглые»… тоже куда-нибудь пойдут
  • 14.02 16:46
  • 3
Сухопутные войска Индии получат ПЗРК STARStreak компании Thales
  • 14.02 14:55
  • 2
Доработанную по опыту СВО БМП-3 начали продвигать на экспорт
  • 14.02 10:09
  • 2
Сочетает наклонные и неподвижные роторы: в США замечен ранее неизвестный конвертоплан
  • 14.02 05:34
  • 2
Названо главное преимущество Су-57 перед F-35
  • 14.02 01:00
  • 1
Российское орудие «Лотос» впервые представят в Абу-Даби
  • 14.02 00:23
  • 2
Ростех создал новое колесное артиллерийское орудие Гиацинт-К
  • 14.02 00:09
  • 2
ВВС Алжира получат первые шесть истребителей Су-57Э в 2025 году
  • 13.02 22:34
  • 0
О позиции Трампа в свете последних заявлений