"В Индии доверяют российским истребителям": летчица Суман Шарма о любви к РФ и ее авиации

Суман Шарма — первая в истории представительница Индии, пилотировавшая российские истребители МиГ-35 и Су-30МКИ. Сейчас летчица является военкором журнала Defence and Security Alert, но по-прежнему неравнодушна к российской авиации и хочет полетать на Як-130. В рамках авиасалона Aero India 2025 в Бангалоре Шарма рассказала ТАСС, почему в Индии десятилетиями предпочитают самолеты, созданные в России, а также выразила уверенность, что ее страна примет помощь старого надежного партнера при создании истребителя пятого поколения.

Суман родилась в семье военных, ее отец был офицером Военно-морского флота Индии, брат — армейским офицером. Сама она также решила пойти по военной стезе: служила в армии Индии, работала инструктором в Индийской академии подготовки офицеров. В настоящее время бывшая летчица получила диплом Делийского университета и профессионально занимается журналистикой. "Меня всегда привлекало все, что связано с национальной обороной: вооружение и военная техника. Именно поэтому я и стала пилотом. Даже сейчас я пишу статьи на военную тематику для профильного ежемесячного журнала", — отмечает Шарма.

Несмотря на то что положение большинства женщин в индийском социуме до сих пор остается подчиненным, Шарма отмечает, что в Индии отсутствует гендерная дискриминация по отношению к женщинам, избравшим для себя военную карьеру. "Для полетов на истребителях летчицы проходят те же испытания и процедуру отбора, что и мужчины. Поэтому дискриминации как таковой у нас нет, однако женщины еще никогда не участвовали в военных действиях и конфликтах. Тем не менее я уверена, что постепенно этот подход изменится. Если ты хороша в своем деле, то ничто не сможет тебя остановить. Я верила в себя, в упорный труд, а моя семья всегда меня поддерживала. Родители никогда не чинили препятствий, когда я следовала своей мечте", — говорит летчица.

Любовь сквозь годы

Шарма впервые пилотировала российский многофункциональный легкий истребитель поколения "4++" МиГ-35 в рамках авиасалона Aero India 2009. В течение карьеры ей также довелось летать на многоцелевом истребителе Су-30МКИ, производящемся в Индии по российской лицензии и до сих пор составляющем основу истребительного авиационного парка страны.

Истребители Су-30МКИ ВВС Индии Источник изображения: © AP Photo/ Aijaz Rahi

"Российские истребители превосходны, и индийские ВВС использовали их с самого начала — 1950-х и 1960-х годов. Именно поэтому они составляют основу боевого флота индийских ВВС. Все эти годы Россия была надежным партнером Индии по обороне. Именно истребители вашей страны применялись Индией в ходе всех войн, использовались в боях на передовой. Поэтому — да, эти самолеты превосходны. Результаты их боевого применения всегда были отличными", — говорит Суман.

Представительница Индии летала на двухмоторных МиГ-35 и Су-30МКИ и отмечает их устойчивость и стабильность. По ее словам, двухмоторный истребитель всегда считается более безопасным, чем одномоторный. "Мой опыт показал, что они великолепны по характеристикам и возможностям", — уточнила летчица.

Рок-звезда и шоу-стоппер

В ходе Aero India 2025 Суман получила возможность лично опробовать VR-тренажер новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э, представленного на стенде "Рособоронэкспорта" (организатора объединенной российской экспозиции). "Я получила отличный опыт. Симулятор очень современный, маневренность великолепная. Работа на этом тренажере дала мне совершенно реалистичный опыт управления истребителем Су-57Э. Я находилась на земле, но в то же время как будто по-настоящему управляла самолетом. Замечательный симулятор", — говорит она.

© Личный архив Суман Шармы Источник изображения: © Личный архив Суман Шармы

Новейший российский истребитель впервые показывается в Индии в рамках авиасалона в Бангалоре и, по оценке сообщества, стал самым интересным его экспонатом.

Конечно же, Су-57Э — это шоу-стоппер, настоящая рок-звезда этой выставки. Мы смогли воочию увидеть двухдвигательный самолет-невидимку пятого поколения и с нетерпением ждали его первых полетов

Суман Шарма

Индийская летчица в течение многих лет дружит с заслуженным летчиком-испытателем Героем России Сергеем Богданом, показывающим мастерство высшего пилотажа на Су-57Э в ходе Aero India. Суман познакомилась с российским летчиком в ходе международного авиационно-космического салона (МАКС) в 2011 году. "Сергей — отличный пилот. Он великолепно демонстрирует маневренность истребителя и показал всем, что у новейшего российского истребителя пятого поколения большие возможности. Со мной согласно большинство индийских пилотов. Я лично общалась со многими офицерами ВВС, и все они довольны характеристиками этого самолета. Они считают, что Су-57 — самолет особого, мирового класса", — говорит она.

F-35 и помощь от России

На выставке представлен также американский истребитель пятого поколения F-35. Негласное соперничество двух топовых мировых самолетов стало интригой авиасалона в Бангалоре. В прессе даже появлялись сообщения о том, что американцы откажутся от демонстрационных полетов в рамках Aero India, однако F-35 все же поднялся в воздух. "Американский истребитель — старый самолет, который существует давно и применяется в воздушных силах многих стран мира. Таким образом, он имеет преимущество в том, что касается нахождения на рынке в течение длительного срока.

Истребитель F-35 ВВС США и истребитель Су-57 ВКС России на выставке Aero India 2025 Источник изображения: © AP Photo/ Aijaz Rahi

Что касается Су-57Э — это относительно новый самолет на рынке, но у него свои преимущества и возможности. Я считаю, что в отношении маневренности он однозначно превосходит американский образец. Также Су-57 успешно эксплуатировался в Сирии и на Украине, это тоже дает ему преимущество", — отмечает Суман.

Индия с 2019 года ведет работу над созданием собственного истребителя пятого поколения. Проект носит название Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA). Полномасштабная модель самолета в 2025 году впервые была продемонстрирована на выставке в Бангалоре. В ближайшие пять лет Индия планирует построить до пяти прототипов истребителя пятого поколения с элементами "стелс".

Прототип истребителя пятого поколения с элементами "стелс" Advanced Medium Combat Aircraft на авиасалоне Aero India 2025 Источник изображения: © Елена Протопопова/ ТАСС

Ожидается, что AMCA будет принят на вооружение индийских ВВС не раньше 2035 года. "Я слышала, что Россия предложила моей стране локализацию производства Су-57Э. Ранее Индия и Россия сотрудничали в совместном предприятии по созданию истребителя пятого поколения, однако проект не был завершен. Безусловно, в настоящее время работа над AMCA продолжается, но, будучи старыми надежными партнерами по обороне, Индия может рассмотреть возможность принятия помощи от России. И нет ничего плохого в том, что старый добрый товарищ поможет другу в его собственном начинании", — подчеркивает Шарма.

"Я — друг правительства РФ"

Индийская летчица и журналист — достаточно известная личность в российском авиационном сообществе. Суман подкупает своей искренностью и беззаветной любовью к российским самолетам. "Вспоминаю свой первый полет на МиГ-35 в 2009 году, все прошло очень гладко и было не слишком много препятствий в реализации моей мечты. Мне очень нравится тот факт, что правительство Российской Федерации давало мне возможность воплотить в жизнь свою мечту. Я — друг российского правительства из-за пилотирования этих истребителей и имеющегося между нашими странами сотрудничества в области оборонно-промышленного комплекса", — говорит летчица.

Также Суман рассказала о других изделиях российских оборонных комплексов, которые активно импортирует Индия. "На этой выставке я видела двигатели, которые будут применяться на индийских реактивных учебных самолетах. Также у Индии и России есть другие программы по сотрудничеству. В вашей стране мы покупаем систему противовоздушной обороны — зенитный ракетный комплекс "Триумф". Кроме того, Индия закупает у России фрегаты. Так что у нас длинный список сотрудничества с российским правительством в оборонном секторе. Также BrahMos является очень хорошим примером совместного предприятия Индии и России", — говорит Шарма.

Летчица отмечает, что изделия производства BrahMos в настоящее время успешно экспортируются в целый ряд зарубежных стран, что "является отличной новостью и историей успеха". Журналист подчеркивает, что подобные вещи углубляют отношения и сотрудничество между Россией и Индией.

Поездки в Россию

Суман Шарма посещала Россию уже несколько раз — в 2009, 2011, 2021 и 2023 годах. Каждый раз она специально приезжала, чтобы побывать на МАКСе в подмосковном Жуковском. "В России проводится отличное авиашоу. Именно на салоне МАКС я впервые увидела Checkmate, который был представлен в 2021 году. <...> В 2023 году я смогла посетить международный форум "Армия" в парке "Патриот" и получила большое удовольствие от выставки", — говорит она.

Летчица и журналист также рассказала о самых любимых местах в Москве. По словам Суман, она каждый раз пребывает в восторге от круизов по Москве-реке. Кроме того, ее восхищает Московский Кремль. "Очень хочу вновь посетить Россию и надеюсь, что моя мечта скоро сбудется", — отмечает Шарма.

Екатерина Адамова