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ТАСС

WSJ: Трамп исключает Киев из переговоров по урегулированию украинского конфликта

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

Как пишет газета, американский президент ведет себя по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину и к РФ не так, как в случае с любым другим партнером на переговорах

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Подход президента США Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта указывает на то, что Вашингтон фактически исключает Киев из числа участников переговоров. Такое мнение содержится в опубликованной в четверг редакционной статье газеты The Wall Street Journal.

"Трамп ведет себя по отношению к [президенту России Владимиру] Путину и к России не так, как в случае с любым другим партнером на переговорах. Его обычный метод - выступать с максималистскими требованиями, а затем понижать их. <...> В этот раз он сначала идет на серьезные уступки. Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что Трамп, кажется, исключает Украину как сторону переговоров и тем более как партнера", - пишет редакционная коллегия издания, отмечая, что президент США объявил о своих мирных переговорах после телефонного разговора с Путиным и проинформировал об этом Владимира Зеленского постфактум.

Авторы статьи также обратили внимание на заявления главы Пентагона Пита Хегсета, сделанные им по итогам очередного совещания министров обороны стран - членов НАТО, о том, что лидеры Европы должны взять на себя главную ответственность за обеспечение ее безопасности. "Важно побудить Европу тратить больше средств на свою оборону и делать больше для Украины. Но заявления Хегсета явно подразумевали, что позиция Трампа заключается в том, что Европа вскоре может оказаться сама по себе", - отмечается в материале. 

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