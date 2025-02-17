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Вестник Мордовии

Украинский "Франкенштейн" получил корпус от БТР-80, а башню от БМП-3

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Украинские "разработчики" все время пытались скрестить между собой имевшиеся у них советские образцы военной техники. Например, поставили на БТР-80 "адскую молотилку" - орудие АЗП-57 советского зенитного артиллерийского комплекса С-60, и пытались продать эту самоходку за границу. Разумеется, тех, кто решился бы купить это "чудо", не нашлось.

Монтировали они и башню от ЗСУ-23-4 "Шилка" с ракетами от ЗРК "Оса" на шасси танка Т-80УД, но и здесь получился провал.

Были планы установки 82-мм и 120-мм минометов на мотоциклы "Днепр", испытывался "Луноход" - ЛуАЗ-969М с блоком для запуска 57-мм авиационных неуправляемых ракет С-5. Можно рассказать еще о двух десятках "проектов".

Напомним о самом неизвестном из них. В 90-е годы была представлена колесная боевая машина пехоты с башней от БМП-3 на базе унифицированного шасси БТР-80.

Этот образец продемонстрировали не армии, а командованию национальной гвардии. Как оказалось, внутри практически не осталось места для десанта, и предполагаемая БМП, по сути, стала уже "колесным" танком. Когда этот проект отвергли, башню пришлось демонтировать и вернуть обратно.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БМП-3
БТР-80
Т-80
Т-80У
Шилка
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