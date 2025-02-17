Эксперт Сушенцов: учет интересов РФ позволит Трампу внести вклад в установление мира

Член Совета по внешней и оборонной политике отметил, что между лидерами РФ и США есть взаимное уважение

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Учет президентом США Дональдом Трампом коренных интересов РФ и продолжение уважительного диалога с российским лидером Владимиром Путиным - единственный путь к договоренностям по дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Сушенцов.

"Впервые за несколько десятилетий между лидерами России и США состоялся глубокий и взаимоуважительный диалог, который носил субстантивный характер и длился довольно долго. Несмотря на стремление Трампа "быстро" положить конец конфликту на Украине и его слова о союзничестве Москвы и Вашингтона времен Второй мировой войны, мы пока не видим ощутимых последствий такого настроя. США все так же поставляют Украине оружие, а над акваторией Черного моря продолжаются разведывательные полеты американской авиации", - считает собеседник агентства.

По словам политолога, "само начало обсуждения Россией и Соединенными Штатами путей украинского урегулирования дает надежду на то, что при учете жизненных интересов РФ и решении коренных проблем, ставших причинами обострения украинского кризиса, этот конфликт удастся решить дипломатическим путем".

По мнению аналитика, "между лидерами РФ и США есть взаимное уважение, Трамп считает президента России сильной личностью". "Москва и Вашингтон разделяют общие интересы: освоение космоса, обеспечение продовольственной, эпидемиологической и энергетической безопасности, продвижение традиционных ценностей в мире, страны хотят избежать мировой войны. Если стремление Трампа противостоять глобалистским элитам окажется непримиримым, можно будет сказать, что у России и США есть общие оппоненты", - пояснил он.

Говоря о том, что значит для РФ возвращение Трампа к политике "Америка прежде всего" и "Мир через силу", Сушенцов отметил, что "России не нужно опираться во внешней политике на какой-либо внешний фактор, РФ - самодостаточная держава".

"Намного более существенное влияние политика Трампа окажет на американских союзников в Европе и Азии и граничащие с США страны, опирающиеся на финансовые, политические и военные ресурсы Вашингтона", - добавил эксперт.

США перед выбором

"Трамп находится в поиске стратегии в отношении России. Он постоянно говорит, что политика бывшего президента США Джо Байдена, направленная на противостояние с РФ, провалилась. Трамп не ставит задачу нанести России стратегическое поражение, а говорит о необходимости остановить боевые действия", - отметил Сушенцов. По его словам, поэтому есть шанс снизить напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона.

При этом, по мнению аналитика, "нельзя исключать, что мы вернемся к конфронтации, если двум странам не удастся договориться по большинству вопросов". "Однако если Трамп будет учитывать коренные интересы России, этого удастся избежать. Он понимает, что РФ решительно настроена на обеспечение безопасности своих границ", - добавил Сушенцов.

По его словам, "США сейчас стоят перед выбором - "оставить" Украину Европе или продолжить конфликтовать с Россией". "Запад рассчитывал, что Россия изменит курс и отступит от целей, обозначенных президентом Путиным. Но произошло обратное: к власти в США пришел человек, который считает курс западной коалиции ошибочным", - отметил политолог.