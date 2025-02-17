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Интерфакс-АВН

Госсекретарь США Рубио предвидит поэтапное урегулирование украинского конфликта

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Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио.
Источник изображения: © Anna Moneymaker/ Getty Images

Вашингтон. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Марко Рубио считает, что с учетом сложности проблемы урегулирование украинского конфликта может проходить поэтапно.

Он напомнил, что президент Дональд Трамп многократно обещал приложить усилия для достижения мира на Украине.

"Он хочет, чтобы все завершилось. Но это будет трудно, и должно пройти поэтапно", - сказал он в эфире "Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона".

Рубио отметил, что, "возможно, все начнется с прекращения огня", хотя, по его словам, "это еще даже не обсуждалось".

По его словам, стороны конфликта должны отказать от атак на объекты энергетической инфраструктуры, решить вопрос с коридорами помощи.

Госсекретарь заявил, что в процессе урегулирования должны принять участие не только США, Европа или НАТО, "в нем должны участвовать страны всего мира".

Рубио заявил, что предстоит согласовать решение таких "чувствительных" проблем, как территориальные претензии, контроль над вооружениями, языковые и культурные вопросы, а "надежные гарантии безопасности Украине должна будет представить Европа".

США со своей стороны должны взять на себя "обеспечение долгосрочной независимости Украины", включая соблюдение экономических интересов двух стран "в том, что касается прав Украины на минералы, на имеющиеся у нее природные ресурсы". Это включает в себя возможное партнерство, создание совместных предприятий.

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Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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