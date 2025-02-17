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ТАСС

Трамп считает, что Китай может помочь в урегулировании украинского кризиса

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

Американский лидер также выразил надежду на то, что Россия, США, КНР и Украина смогут "ладить"

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Китай может сыграть роль в урегулировании украинского кризиса. Соответствующее заявление он сделал на совместной с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пресс-конференции по итогам встречи в Вашингтоне.

"Я считаю, что Китай - очень важный игрок на мировой арене. Думаю, они могут помочь нам завершить конфликт между Украиной и Россией", - заявил президент.

"Я надеюсь, что Китай, Индия, Россия, США - все мы сможем ладить. Это очень важно", - подчеркнул Трамп. При этом он выразил мнение, что его отношения с председателем КНР Си Цзиньпином в период до пандемии COVID-19 развивались "очень хорошо". "Мы были очень близки, насколько это возможно между лидерами", - отметил глава государства.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила со ссылкой на источники, что китайские чиновники через посредников якобы предложили команде Трампа провести саммит РФ и США и содействовать усилиям по урегулированию конфликта на Украине. Газета отмечает, что предложение Пекина не предусматривает участие в мероприятии Владимира Зеленского. Как отметило издание, Белый дом отказался подтвердить, что получил такое предложение от Китая. По словам сотрудника американской администрации, инициатива "абсолютно нежизнеспособна". 

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Трамп Дональд
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