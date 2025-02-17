Шольц объяснил необходимость дополнительных расходов для Киева

Канцлер ФРГ подчеркнул, что Бундестаг должен скорее принять решение, "согласно которому война на Украине и ее серьезные последствия для безопасности Германии и Европы будут расцениваться как чрезвычайная ситуация"

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Бундестаг (парламент ФРГ) должен как можно быстрее принять решение, в соответствии с которым станут возможными дополнительные расходы на поддержку Украины за пределами федерального бюджета. Он объяснил необходимость дополнительных расходов для Киева чрезвычайной ситуацией для бюджета.

"Бундестаг должен как можно скорее принять решение, согласно которому война на Украине и ее серьезные последствия для безопасности Германии и Европы будут расцениваться как чрезвычайная ситуация в соответствии с пунктом 2 статьи 115 Основного закона ФРГ. Это означает, что наша поддержка Украины, которая сейчас важна как никогда, больше не будет осуществляться за счет других задач, которые наше государство должно выполнять в отношении своих граждан", - заявил Шольц журналистам в Берлине.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Как отмечал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, ФРГ с начала конфликта на Украине предоставила Киеву разного рода помощь на сумму примерно €44 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом.