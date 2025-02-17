Украинские планы Трампа обойдутся европейским союзникам в три триллиона долларов (Bloomberg, США)

Bloomberg: у ЕС нет трех триллионов на Украину, но мир его тоже не устроит

Защита Украины и укрепление собственных армий обойдется Европе в три с лишним триллиона долларов, подсчитали в агентстве Bloomberg. Это обнажит трещины, которые ЕС скрывал годами. Заплатить такую цену он не готов. Но и мира на Украине там тоже не хотят.

Альберто Нарделли

Дженнифер Уэлч (Jennifer Welch)

Дональд Трамп начал объяснять лидерам Европейского союза, чтó им предстоит сделать, если они хотят добиться мира на Украине. Его требования призваны подтолкнуть блок ближе к пределам возможностей.

В среду Трамп переговорил с Владимиром Путиным, запустив механизм мирных переговоров, — как раз когда его министр обороны разъяснял европейским союзникам, что при любом урегулировании им предстоит взять на себя бóльшую часть бремени. Агентство Bloomberg подсчитало, что защита Украины и расширение собственных вооруженных сил могут обойтись крупнейшим державам континента в 3,1 триллиона долларов в течение следующих десяти лет.

Такие обязательства обнажат трещины, которые ЕС скрывал годами. Однако его восточным границам продолжает угрожать авторитарное нефтяное государство, и крепнет понимание того, что полагаться на Белый дом больше нельзя, а цена бездействия окажется намного выше. Некоторые лидеры и сотрудники служб безопасности предупреждают, что если европейцы не создадут убедительный сдерживающий фактор, то Путин лишь усилит свои попытки ослабить и в итоге даже развалить не только ЕС, но и НАТО.

“Целая вереница президентов четко отдавала себе отчет в том, что трансатлантическая безопасность выгодна как США, так и Европе, — сказал агентству Bloomberg бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. — Похоже, Трамп решил, что ему лучше знать. История нас рассудит”.

Европейских чиновников ошеломил телефонный разговор Трампа с Путиным. Об этом крупном дипломатическом шаге ключевые союзники даже не были поставлены в известность, объяснили двое чиновников. Другой европейский сторонник Украины и вовсе назвал это предательством, подчеркнув, что США уступили ключевым требованиям Путина еще до начала переговоров.

Водоворот недавних событий обнажил масштаб проблемы, вставшей перед европейцами и застигшей их врасплох.

По словам одного высокопоставленного европейского чиновника, Россия имеет значительное преимущество в живой силе над Европой, а ее военная экономика производит снаряды и другую военную технику со скоростью, превышающей потребности армии на украинском фронте.

Тем временем члены ЕС спорят, следует ли им ограничиться в военных закупках сугубо европейскими поставщиками, хотя те смогут произвести искомые товары лишь через десять лет, или же наладить сотрудничество с британцами, или покупать готовое у американцев. Третьи вовсе считают, что блоку следует вкладываться в дороги, а не в артиллерию.

В начале этого месяца лидеры ЕС собрались в Брюсселе, чтобы обсудить свой подход к новой администрации США. Они выразили готовность к сотрудничеству и высказали множество идей, но никаких решений принято не было, по словам одного осведомленного источника.

“Россия и Путин угрожают не только Украине, но и всем нам”, — заявила в кулуарах встречи премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Администрация США заявила, что хочет прочного урегулирования, однако европейцы переживают, что Трамп придет к соглашению с Путиным до того, как у них появится шанс повлиять на его позицию. Состоявшийся в среду звонок лишь подчеркнул эти опасения.

Трамп заявил, что согласился побывать в России и принять Путина в США, и только позже поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать его об этом разговоре. Два лидера, вероятно, скоро встретятся в Саудовской Аравии, как он позже сообщил журналистам в Овальном кабинете.

Примерно одновременно с беседой Трампа и Путина министр обороны Пит Хегсет излагал точку зрения США на встрече с коллегами из НАТО в Брюсселе. Хегсет назвал нереалистичным как присоединение Украины к западному альянсу, так и возвращение всех территорий, утраченных с 2014 года, добавив, что ни в каких миротворческих силах США участвовать не намерены.

Хегсет выразил убеждение, что НАТО будет процветать, доколе европейские члены исполняют возложенную на них роль. “Ничего не получится само по себе, — сказал он. — Нашим европейским союзникам придется выйти на арену и взять на себя ответственность за безопасность континента”.

Но европейцы встревожены тем, что ни у кого из команды Трампа нет реального опыта переговоров с русскими, заметил один чиновник. У большинства же людей из путинского окружения за спиной десятилетия работы с США и Украиной, и они научились своему ремеслу в российских спецслужбах.

“Им понадобится человек, который знает, как вести переговоры с Кремлем, — сказал старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Купчан, работавший над реализацией соглашений с Россией в Белом доме при Обаме. — Проблема в том, что русские в итоге заткнут американскую команду за пояс, а Трамп останется с невыгодной сделкой, которая будет абсолютно в одну сторону”.

Что еще хуже для европейцев, основная часть повседневных контактов с администрацией США фактически отключена с тех самых пор, как Трамп вступил в должность в прошлом месяце, сообщили двое чиновников. В результате Европа остро зависит от официальных звонков, запланированных встреч и публичных заявлений.

На этой неделе высшие должностные лица получат шнс пообщаться с ближайшими помощниками Трампа напрямую, поскольку вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог прибудут в Европу для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Агентство Bloomberg вычислило стоимость поддержки Украины посредством будущих переговоров, восстановления разрушенной страны и ее обороны, а также мобилизации в Европе надежного военного сдерживающего фактора против дальнейшей российской агрессии.

Так, восстановление вооруженных сил Украины может обойтись примерно в 175 миллиардов долларов в течение десяти лет, в зависимости от их состояния на момент урегулирования и того, какую территорию им предстоит защищать. 40-тысячный миротворческий контингент обойдется примерно в 30 миллиардов долларов за тот же период времени, хотя Зеленский утверждает, что войск потребуется гораздо больше.

Основная часть средств пойдет на укрепление вооруженных сил членов ЕС и увеличение совокупного оборонного бюджета до примерно 3,5% ВВП — в соответствии с последними дискуссиями в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Дополнительное финансирование будет направлено на закупку артиллерийских боеприпасов, систем ПВО и ракетных систем. Это укрепит восточные границы ЕС, подготовит вооруженные силы ЕС к оперативному развертыванию и придаст значительное ускорение военной промышленности Европы.

Если финансирование будет осуществляться за счет долга, это увеличит займы пяти крупнейших европейских членов НАТО в течение следующего десятилетия на 2,7 триллиона долларов, по подсчетам Bloomberg.

ЕС предстоят невиданные прежде ухищрения и компромиссы, чтобы, с одной стороны, спасти партнерство с Трампом по Украине, а, с другой, принять ответные меры против готовящихся пошлин США. Постоянная зависимость ЕС от США в вопросах безопасности дает Трампу рычаги давления, и он стремится воспользоваться экономической мощью Вашингтона для перезагрузки трансатлантических торговых отношений.

И он уверен в успехе, поскольку ставки европейцев на Украине гораздо выше, чем у него. Если переговоры с Путиным провалятся, пострадает имидж президента США как великого переговорщика. Однако Европа столкнется с возрождающейся российской армией у своих восточных рубежей.

“Послушайте, между нами океан. А между ними его нет, — заявил Трамп 3 февраля. — Для них это важнее, чем для нас".

Чтобы мобилизовать необходимые ресурсы, европейским правительствам придется решительно пересмотреть саму структуру бюджетов, реорганизовать работу оборонных отраслей и почти наверняка согласиться на совместный выпуск долговых обязательств. Это потребует политической воли, прозорливости и самопожертвования, которых многим членам ЕС откровенно недостает — особенно в Западной Европе, где многие по-прежнему считают конфликт далекой проблемой. Берлин, Рим и Париж также сопротивлялись попыткам изъять примерно 300 миллиардов долларов замороженных активов Центрального банка России и пустить эти деньги на помощь Украине.

Также предстоят тяжелые решения по расходам на здравоохранение, образование и социальное обеспечение. И все они будут приниматься на фоне народных волнений, которые Кремль уже разжигает — как минимум, на периферии.

Решающее значение будет иметь в этом месяце исход выборов в Германии, где консерватор Фридрих Мерц готов потеснить социал-демократического канцлера Олафа Шольца. На протяжении всего конфликта Шольц избегал провоцировать Россию, тогда как Мерц ратует за усиление европейской обороны, дальнейшую помощь Украине и даже отправку ракет большой дальности, хотя он тоже может столкнуться с противодействием со стороны собственной партии, если вдруг сменит курс и согласится на общие займы ЕС.

“У ЕС и союзников хватит сил и средств, чтобы превзойти Россию по расходам и производству, — заявил бывший генеральный секретарь Европейской комиссии и нынешний посол ЕС при ООН в Риме Мартин Зельмайр по электронной почте. — Нам нужно собрать политическую волю”.

Однако вопреки уверенности Трампа путь к соглашению остается крайне зыбким: Путин не проявляет никакого желания идти на компромисс по своим давним требованиям, а его цель подчинить себе всю Украину, по-видимому, не изменилась. Тем не менее, общие контуры урегулирования проявляются все четче.

Базовый сценарий

Наиболее вероятный сценарий, по мнению Bloomberg, заключается в том, что оккупированная территория в обозримом будущем останется в подвешенном состоянии, но под фактическим контролем России. Возможны некоторые размены, включая захваченные Киевом земли в Курской области.

Украина получит определенные гарантии безопасности. И их сила будет зависеть от успеха на переговорах. Поскольку незыблемая безопасность под зонтиком в НАТО, по видимости, даже не обсуждается, любое обещание, данное сегодня, в итоге будет зависеть от стойкости будущих политических лидеров.

Если европейцы установят прочные контакты с Белым домом, они попытаются убедить Трампа сохранить поддержку Киева достаточно долго, чтобы страны ЕС нарастили свои собственные возможности.

Оптимальный сценарий

Идеальный сценарий для Киева заключается в том, что США и европейцы на двусторонней основе обязуются вмешаться, если Россия нарушит соглашение. Но риск прямого конфликта с Россией внушает скепсис и опасения самым ярым сторонникам Украины.

Вместо этого партнеры Киева могли бы взять на себя обязательство нарастить военную поддержку Украины или повторно ввести или ужесточить санкции против России. Они также могли бы помочь Украине развить собственную оборонную промышленность и восстановить вооруженные силы, которые станут основным сдерживающим фактором против России.

Предоставив все это, ЕС проложит путь для присоединения Украины к блоку (возможно, уже в течение следующего десятилетия), укрепит свой восточный фланг и продемонстрирует, что ему по-прежнему по силам влиять на соседние страны.

Худший вариант

В кошмарном для Киева сценарии Трамп утратит какой бы то ни было интерес к будущему Украины еще до урегулирования. В результате военная и финансовая помощь иссякнут, а европейцам придется решать эту проблему самим.

Даже если взаимодействие Трампа с Путиным завершится относительно прочным мирным соглашением, которое переживет начальный этап, это все равно может лишь отсрочить следующую фазу, как выразился Путин, войны между НАТО и Россией.

Соглашение сохранит суверенитет Украины и позволит стране начать восстановление. Но при этом оно увековечит значительные достижения Путина, включая частичный контроль украинской территории, и станет препоной для вступления Киева в НАТО.

Наиболее вероятной дальнейшей целью станут страны Прибалтики — их Путин считает частью Российской империи, которую хотел бы восстановить (и когда он об этом говорил или писал? Просто неприлично серьезному агентству вводить в заблуждение своих читателей и подписчиков. – Прим. ИноСМИ).

По словам профессора Школы глобальных отношений имени Мунка при Университете Торонто Андреса Касекампа, Путину даже не нужно начинать полномасштабного наступления, чтобы достичь своих реальных целей. Гибридная операция по разжиганию местных беспорядков может дать Кремлю предлог для ограниченного вторжения — якобы для защиты русскоязычных общин. К слову, Путин уже использовал похожий прием на востоке Украины в 2014 году.

Если Вашингтон откажется поддержать силы НАТО в отражении такой атаки, Путину удастся создать раскол между США и их союзниками по ЕС и тем самым добиться своей давней цели.

“Если НАТО не ответит, альянс прекратит свое существование, — сказал Касекамп. — Вот какой будет главный приз”.

Высокая цена сдерживания России

Один из способов для Зеленского и европейцев привлечь на свою сторону Вашингтон — это посулить прибыльные сделки американскому ВПК прямо сейчас, а другим компаниям — по окончании боевых действий. В среду министр финансов Трампа Скотт Бессент уже прибыл в Киев на переговоры с Зеленским. Чиновники США также дали понять, что хотели бы, чтобы европейские страны закупали больше американского оружия в связи с планами блока нарастить расходы на оборону, сообщили двое из них.

По оценкам Bloomberg, Украине предстоит потратить примерно 230 миллиардов долларов на восстановление зданий и инфраструктуры, поврежденных в ходе боевых действий. Если удастся обеспечить соответствующее финансирование и достичь прочного урегулирования, энергетическая, производственная и строительная отрасли Украины наверняка резко вырастут. Со временем это облегчит ношу членам ЕС. Киев также сумел разжечь у Трампа интерес к своим залежам ключевых минералов — в частности, урана, лития и графита.

Однако, по данным Bloomberg, в настоящее время сохраняется разрыв в 130 миллиардов долларов между обещанным финансированием и реальными потребностями Украины. Это ставит под угрозу любое экономическое восстановление и может подорвать устойчивость страны в долгосрочной перспективе.

Но все это зависит от верного сочетания гарантий безопасности, чтобы положить конец боевым действиям.

Большинство европейских стран согласны с Зеленским в том, что надежные послевоенные миротворческие силы непременно должны вобрать в себя значительный контингент США. Французы, однако, утверждают, что европейцы должны справляться сами, потому что не могут вечно полагаться на американцев и должны привыкать к новой реальности, сообщили двое осведомленных чиновников.

Президент Эммануэль Макрон не раз заговаривал об отправке французских войск на Украину после прекращения боевых действий — возможно, вместе с такими странами, как Великобритания и Польша. Но даже в Париже, где Макрон уже потерял нескольких премьер-министров в попытке обуздать бюджетный дефицит, есть серьезные сомнения в осуществимости этих намерений, сообщил бывший министр иностранных дел, который до сих пор консультирует Макрона неофициально.

Отказ США разместить войска на украинской земле в рамках потенциальных гарантий безопасности Киеву вполне может быть истолкован в европейских столицах и в Москве как признак того, что обязательства Вашингтона перед НАТО слабеют, говорят чиновники.

Это, в свою очередь, заостряет основополагающий вопрос, лежащий в основе любых дискуссий ЕС по Украине. Чего хотят его члены, выступать единым коллективом с геополитической мощью или же торговым блоком, в котором каждый ставит превыше всего собственные национальные интересы на мировой арене?

Несколько поколений европейских лидеров последовательно откладывали неудобные споры по вопросу принятия решений, займов и оборонной политики, хотя все они сводятся к одному и тому же основополагающему вопросу. В результате им так и не удалось нащупать необходимого компромисса для формирования промышленной стратегии, соответствующей целям превратить континент в экономическую сверхдержаву.

Они вполне могут увиливать от этих вопросов и впредь. Но Трамп и Путин не будут их ждать, а примут собственные решения, которые предопределят будущее блока.

В частном порядке некоторые официальные лица проводят параллели с 1930-ми годами, когда лишь меньшинство призывало Великобританию и Францию перевооружаться, дабы сдержать Германию. Тогда европейские лидеры пытались умиротворить Адольфа Гитлера, уступив ему территорию на Мюнхенских переговорах 1938 года, и сегодня некоторые официальные лица, к своему ужасу, видят аналогичное нежелание наращивать жесткую силу.

Зельмайр вспомнил, как Закон США о ленд-лизе от 1941 года помог переломить ход войны против Гитлера, обеспечив союзникам США поставки оружия, боеприпасов и других материалы. “Быть может, сейчас настало время для общеевропейского закона о ленд-лизе, который поможет Украине выиграть и гарантирует нашу общую безопасность”, — заключил он.

Статья написана при поддержке Мильды Шепутите, Михаэля Нинабера, Натальи Дроздяк, Сами Адгирни, Андры Тиму, Ирины Вылку, Ани Нуссбаум, Дарины Краснолуцкой, Андреа Палашано, Джереми Даймонда, Алекса Исакова, Алекса Кокчарова, Антонио Баррозу, Джейми Раша, Бхаргави Сактхивел, Алекса Уикхэма и Эллен Миллиган