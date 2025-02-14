Аятолла Хаменеи заявляет, что угрозы Трампа вынуждают Иран наращивать свой военный потенциал

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Верховный лидер Исламской республики Иран Али Хаменеи заявил, что Иран должен и дальше развивать свои военные возможности, включая ракеты. Эта речь прозвучала перед журналистами после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану применить силу, если он откажется вести переговоры по своей ядерной программе.

Прогресс не должен останавливаться, мы не можем быть удовлетворены нашим нынешним уровнем. Мы должны идти вперед. Сегодня наша оборонительная мощь хорошо известна, наши враги боятся этого. Это очень важно для нашей страны.

— сказал Али Хаменеи после посещения выставки в Тегеране, демонстрирующей последние разработки в оборонном секторе.

Речь нового главы Белого дома действительно была достаточно вызывающей и раздражающей. Президент в своём интервью американской прессе сказал, что вполне может начать бомбить Исламскую республику, чтобы помешать Тегерану разработать ядерное оружие, однако предпочел бы заключить сделку.

Хаменеи выступил на следующий день после того, как посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани прокомментировал речь американского президента. Представитель Ирана в ООН назвал «безрассудными и подстрекательскими заявлениями» Дональда Трампа.

Политика администрации Трампа укрепляет незаконные, односторонние принудительные меры и усиливает враждебность по отношению к Ирану

- написал в письме Совету Безопасности ООН Амир Саид Иравани.

Трамп на прошлой неделе возобновил свою политику «максимального давления» в отношении Ирана, которая включает усилия по снижению его экспорта нефти до нуля, чтобы подтолкнуть Тегеран к сделке, которая серьезно ограничит его ядерную программу.

В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан усомнился в искренности США в стремлении к переговорам с Тегераном. Американский президент ввел ещё более жесткие санкции в отношении Исламской республики Иран, схожие с теми, которые он адресовал Тегерану во время своего первого срока правления США в 2017- 2021 годах.

В последние месяцы Тегеран объявил о новых дополнениях к своему обычному вооружению, таких как его первый беспилотный носитель и подземная военно-морская база на фоне растущей напряженности с США и Израилем.