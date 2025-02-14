Модернизированный в Чехии для ВСУ ОБТ Т-72 Модернизированный в Чехии для ВСУ ОБТ Т-72

Минобороны Британии объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму £150 млн, в который войдут беспилотники, сухопутная техника и комплексы ПВО. Как заявили в военном ведомстве, Лондон намерен продолжать оказывать поддержку ВСУ в рамках стратегии «План перемен», который предусматривает, в частности, ежегодное выделение Киеву помощи на £3 млрд.

2025 год – критический год для войны на Украине. Хотя Россия ослаблена, она, несомненно, остаётся опасной. Мы должны сделать ещё один шаг – и обеспечить мир силой совместными усилиями

- заявил 12 февраля министр обороны Джон Хили на саммите НАТО по Украине в Брюсселе.

Новый пакет предусматривает передачу ВСУ «тысяч» БПЛА, свыше 50 единиц бронированной и защищённой наземной техники и «десятков» танков Т-72. Ранее официальные лица Британии сообщали о том, что Лондон ведёт поиск советских ОБТ по всему миру для оснащения ими украинской армии. Средства на приобретение Т-72 в «третьих странах» выделяет как Британия, так и другие «партнёры» киевского режима, например, США и Нидерланды.

Закупленные за пределами Европы танки проходят восстановление и модернизацию на производственных площадках в ЕС. Так, на мощностях в Чехии советские ОБТ доводятся до уровня Т-72ЕА с современной оптикой, улучшенной защитой и более высокой мобильностью; в Польше – до стандарта Т-72М1Р с цифровыми системами связи и тепловизорами.

Как пояснил Хили, новая партия Т-72 будет отправлена на Украину к концу весны.