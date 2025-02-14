"Мы не нужны НАТО": Зеленский признал, что Украину не ждут в альянсе

Хегсет: членство Украины в НАТО и возвращение границ 2014 года нереалистично

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что страна не станет членом НАТО, так как альянс силен и без них. Генсек организации Марк Рютте впервые не стал публично обещать Украине хотя бы приглашение в НАТО, а глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США настроены на урегулирование конфликта, а вступление в альянс и возвращение границ 2014 года это оттягивают.

США хотят завершить конфликт на Украине, заявил новый глава Пентагона Пит Хегсет во время заседания Контактной группы по Украине.

Он отметил, что членство Украины в НАТО не является реалистичным исходом дипломатического урегулирования.

Хегсет подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года - это иллюзия, которая затягивает конфликт. При этом США предлагают включить в мирный договор гарантии для Киева, которые не дадут развязать новые боевые действия. По словам Хегсета, на Украине можно разместить миротворческую миссию, однако военные не должны иметь никакого отношения к НАТО и особенно к пятому пункту устава альянса (нападение на одного члена означает нападение на всех).

Глава Пентагона добавил, что США не будут размещать на Украине свои войска, но могут усилить санкции против России, чтобы вынудить ее сесть за стол переговоров. По его словам, Америка больше не хочет тратить свои силы на обеспечение безопасности Европы, так как сейчас они конкурируют с Китаем.

Предупреждение Киеву

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Хегсет констатировал факт прекращения "игр". По его мнению, США учтут точку зрения России в мирном соглашении по поводу возвращения границ 2014 года и членства Украины в альянсе.

«Глава Пентагона подчеркнул, что включать Украину в состав НАТО они не будут, хотя раньше они говорили уклончиво и предлагали Киеву биться до последнего украинца. При этом все прекрасно понимали, что включение Украины в НАТО будет означать эскалацию этого конфликта, это грозило глобальной войной. Америке это не надо», - сказал Чепа.

Американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян сказал RT, что слова Хегсета были предупреждением Киеву:

«Уже ни о каких границах 1991 года не говорится вообще. Я думаю, что с ним (с президентом Украины. - "Газета.Ru".) была проведена определенная психологическая беседа».

Ордуханян считает, что расслабляться не стоит, потому что американцы могут потребовать от России "очень много мелких уступок", поэтому нужно готовиться к жестким переговорам.

«И все, что мы с вами сейчас видим, - очерчивание переговорных позиций, с которых Дональд Трамп начнет решать проблемы, которые стоят между нами», - заключил американист.

Украине больше не обещают НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые публично не стал обещать Украине членство в НАТО.

"Я знаю две вещи. Во-первых, мы должны убедиться, что Украина находится в лучшей возможной позиции, когда начнутся переговоры о будущем конфликта. Во-вторых, что исход этих переговоров и мирное соглашение будут прочными, конкретными и что будет прописано на камне, что Россия никогда не попытается атаковать ни один квадратный километр Украины. Это две важные вещи. И потом мы можем все вместе размышлять, как это сделать", - сказал Рютте.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что НАТО сместило акцент и больше не делает ставку на Украину: "Использовали - списали в утиль".

Она добавила, что перевели "стрелки именно на ЕСовскую часть коллективного Запада", хотя западноевропейская экономика находится не в лучшем положении, а теперь и остается один на один со своими проблемами.

Не оставил тему без комментария и Зеленский.

«Мы не в НАТО, мы не нужны НАТО. Так как НАТО и без нас очень сильный альянс», - признал украинский президент в беседе с The Economist.

Алена Фомина