«Совершенная ракета 5-го поколения»: Франция показала испытания ПТУР Akeron LP

Концепт Akeron LP Концепт Akeron LP

Европейский концерн MBDA заявил об успешном проведении испытаний новой противотанковой ракеты Akeron LP, предназначенной для оснащения вертолётов, БПЛА и сухопутной техники. Первый отстрел ПТУР состоялся с наземной установки. Соответствующие кадры были показаны компанией в сети.

Akeron LP, начало поставок которой ожидается в 2028 году, призвана заменить американскую однотипную ракету AGM-114R Hellfire II. Новая ПТУР имеет дистанцию огня от 8 до 20 км. Ранее в серийное производство поступил другой представитель семейства – переносная ПТУР Akeron MP с дальностью действия более 4 км.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается на сайте разработчика, Akeron LP имеет массу менее 40 кг, длину 1,7 м в тубусе и диаметр 150 мм. Наведение на цель может осуществляться по инфракрасному (с неохлаждаемой матрицей) или оптическому каналам, либо в полуактивном режиме через лазер. Имеется возможность захвата цели ГСН перед выстрелом или после него. ПТУР способна пробить более 1000 мм стали, скрытой за ДЗ.

Akeron LP – это самая совершенная многоцелевая управляемая ракета большой дальности 5-го поколения из разработанных на сегодня. При её создании были востребованы передовые технологии в оптоэлектронике, БЧ, радиочастотной связи, алгоритмах наведения и обработки изображений на принципах ИИ

- заявляют в MBDA.

Источник изображения: topwar.ru

Однако развёртыванию новой ПТУР в войсках может помешать одна загвоздка – она должна была запускаться с борта вертолёта Eurocopter Tiger новой модификации Mk3, но разработка этой версии винтокрылой машины была свёрнута, так как Минобороны Франции, изучая опыт украинского конфликта, усомнилось в рациональности применения вертолётов на поле боя в качестве средства «прямого огня».

Вместо этого было решено доводить вертолёты Tiger до стандарта Mk2 и оснащать их ударными беспилотниками – соответствующая программа модернизации должна завершиться к 2030 году.