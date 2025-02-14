МО Украины: добровольцы ВСУ младше 25 лет полгода будут служить на передовой

По словам спикера оборонного ведомства Дмитрия Лазуткина, они будут проходить службу на должностях стрелков, разведчиков и гранатометчиков

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Добровольцы младше 25 лет, подписавшие контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ), в течение полугода будут служить в боевых бригадах на передовой. Об этом, как передает агентство Укринформ, сообщил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин.

"Добровольцы будут служить в шести бригадах, определенных Генеральным штабом ВСУ. Это бригады и командиры с огромным боевым опытом", - сказал он, добавив, что условием годового контракта для добровольцев в возрасте до 25 лет является "служба в течение полугода на передовой".

По его словам, добровольцы будут проходить службу на должностях стрелков, разведчиков, гранатометчиков и других.

Ранее издание "Страна" сообщало, что по новому годовому контракту молодежи до 25 лет предлагают выплату в 1 млн гривен (около $24 тыс.), обещают месячное жалование до 120 тыс. ($2,9 тыс.) и всевозможные льготы, включая отсрочку от мобилизации сроком на 12 месяцев и возможность выехать за границу по окончании контракта.

Начало приема на контрактную службу мужчин в возрасте 18-24 лет Минобороны Украины объявило 11 февраля. В связи с этим майор запаса украинской армии Алексей Гетьман выразил мнение, что контракты для привлечения в ВСУ молодых людей, не достигших мобилизационного возраста, - промежуточный этап, после которого в стране объявят мобилизацию 18-летних.

В последнее время на Украине все чаще поднимают вопрос снижения мобилизационного возраста до 18 лет, на чем, например, настаивают США. По словам внефракционного депутата Артема Дмитрука, соответствующий законопроект уже разработан, а офис Владимира Зеленского вбрасывает в информационное пространство тему мобилизации с 18 лет, чтобы проверить реакцию населения. Власти уже снижали возраст мобилизации: до апреля 2024 года призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, а сейчас - от 25. При этом украинская армия продолжает испытывать нехватку личного состава.