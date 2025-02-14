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Apple разрешили запустить ИИ в Китае

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Фото: freepik
Фото: freepik.

SCMP: Alibaba поможет Apple запустить сервисы ИИ в Китае

Американская корпорация Apple запустит свой сервис искусственного интеллекта (ИИ) в Китае с помощью Alibaba. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

О начале сотрудничества с Apple в сфере ИИ официально заявил председатель Alibaba Group Джо Цай на Всемирном правительственном саммите в Дубае. «Apple была очень избирательна. Они общались с рядом компаний в Китае, и в итоге решили вести бизнес с нами», — подчеркнул топ-менеджер китайской корпорации.

Журналисты SCMP отметили, что фактически Apple разрешили запустить свою нейросеть в Китае, где каждый инструмент ИИ должен пройти сертификацию местных властей. По этой причине компания Тима Кука не могла просто запустить Apple Intelligence сразу, как сделала это в других регионах мира.

Сервис Apple будет работать на основе модели Qwen. Джо Цай не стал раскрывать сроки, когда Apple Intelligence заработает в Китае. Журналисты медиа отметили, что на фоне новостей акции Alibaba выросли на 2,6 процента в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже.

Первыми о том, что Apple запустит сервисы ИИ в Китае вместе с Alibaba, сообщили источники The Information.

В середине февраля авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple выпустит человекоподобного робота. Машину представят не ранее 2028 года.

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Страны
Китай
Проекты
AI
Робот
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