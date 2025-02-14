Песков: Украина будет участвовать в переговорах по урегулированию

При этом будет идти и двусторонний диалог между Москвой и Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Киев так или иначе будет задействован в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, но будет идти и двусторонний диалог между Москвой и Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

"Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который будет связан с вовлеченностью Украины", - сказал он в интервью Первому каналу в ответ на вопрос, рассматривается ли Украина как полноценный участник переговоров.