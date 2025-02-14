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ТАСС

В Ростехе заявили, что маневренность Су-57 позволяет "перетанцевать" F-35 в небе

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Су-57Э
Су-57Э.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

В российском самолете, пояснили в госкорпорации, много нетривиальных решений, например, интегральная компоновка, совершенная аэродинамика, двигатели с управляемым вектором тяги

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Истребитель Су-57 обладает повышенной маневренностью по сравнению с американским самолетом F-35. Об этом заявили в официальном Telegram-канале Ростеха, приложив видео выступления с летными программами на Aero India 2025 в Бангалоре.

"Наш Су-57 "перетанцевал" американский F-35 в небе Бангалора", - указали в Ростехе. Там пояснили, что на выставке Aero India 2025 российский Су-57 и американский F-35 выступили с летными программами. Выступление российского самолета длилось порядка семи минут и проходило на сверхмалых высотах - от 100 м. За отведенное время, отметили в Ростехе, Су-57 выполнил более 20 фигур высшего пилотажа, среди которых "кобра Пугачева", "колокол", "штопорная бочка" и другие.

В российском самолете, пояснили в Ростехе, много нетривиальных решений, которые ценит отечественная школа проектирования, например, интегральная компоновка, совершенная аэродинамика, двигатели с управляемым вектором тяги. "Все это повышает маневренность. Чем лучше маневренность, тем больше шансов уйти от ракет противника при подавлении его системы ПВО, повышается скорость реакции боевой машины на меняющуюся оперативную обстановку", - пояснили в Ростехе.

В госкорпорации указали, что и F-35, и Су-57 - многофункциональные самолеты-невидимки, однако сравнивать их не совсем корректно. "F-35 - в большей степени легкий ударный самолет для работы по земле. Су-57 - это тяжелый многофункциональный самолет для завоевания господства в воздухе, ударов по наземным целям, управления другой авиацией", - говорится в сообщении госкорпорации.

В Ростехе указали, что Су-57Э вызвал ажиотаж не только в небе, но и в рамках экспозиции "Рособоронэкспорта" - индийские летчики выстроились в очередь к VR-тренажеру. "Сегодня Су-57 - единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший в реальных боевых условиях эффективность противодействия западным комплексам ПВО", - пояснили в Ростехе.

Там отметили, что самолет способен применять широкую номенклатуру управляемых высокоточных средств поражения и отличается малой заметностью для локаторов противника. "Экспортная версия машины вызывает большой интерес у специалистов и иностранных заказчиков", - подчеркнули в Ростехе. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Компании
Ростех
РОЭ
Проекты
Истребитель 5 поколения
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