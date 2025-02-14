СМИ Азербайджана: появление у Армении ракет «БраМос» может стать поводом для превентивного удара Баку

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Появление на вооружении у военных Армении ракет «БраМос» или «Астра» индийского производства может стать поводом для превентивного удара со стороны Баку. Но допустима закупка Ереваном бронежилетов, систем противовоздушной обороны и прочих оборонительных средств.

Такое мнение высказал в своей статье обозреватель азербайджанского портала Caliber.az Махмуд Шнир.

Официальная риторика Азербайджанской Республики все больше концентрируется на тезисе о том, что Республика Армения вооружается, готовится напасть на Азербайджан, и, следовательно, Азербайджан имеет право защищаться, принимать превентивные меры

- такое заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна комментирует автор.

По его мнению, именно так и складывается ситуация. СМИ Азербайджана рассуждает так: если появятся признаки подготовки Еревана к нападению, Баку нанесет превентивный удар. При этом Шнир уверяет, что речь не идет об агрессивных планах Азербайджана. Просто он уверен, что любое закупаемое Арменией за рубежом наступательное вооружение является угрозой для Азербайджана. Поэтому он считает, что азербайджанские военные имеют право принять меры для его уничтожения, пока его не успели пустить в ход.

Автор заявляет, что Баку располагают информацией о переговорах между Арменией и Индией по поводу закупки Ереваном ракет «Брамос» и «Астра» индийского производства. По его мнению, ракетное вооружение дальностью до 300 километров никак нельзя считать оборонительным.