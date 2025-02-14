Германская компания Helsing поставляет барражирующие боеприпасы Украине

Германская компания Helsing сообщила в пресс-релизе 13 февраля 2025 года, что произведет 6000 барражирующих боеприпасов HX-2 для поставки на Украину. Поставки, как можно судить, будут финансироваться в счет правительства Германии, подобно реализуемого в настоящее время Helsing контракту на поставку Украине 4000 барражирующих боеприпасов HF-1.

Барражирующие боеприпасы HX-2 производства германской компании Helsing (c) Helsing

Кроме того, Helsing объявила о завершении строительства так называемой первой "Стойкой фабрики" (Resilience Factory) по производству барражируюших боеприпасов на юге Германии. Заявляется, что "стойкие фвбрики" - "это высокоэффективные производственные мощности Helsing, предназначенные для обеспечения национальных государств местными и суверенными производственными мощностями. Helsing намерена построить "стойкие фабрики" по всему европейскому континенту с возможностью масштабирования производственных показателей до десятков тысяч единиц изделий в случае конфликта". Первая "стойкая фабрика" (RF-1) уже введена в строй на юге Германии и имеет начальную ежемесячную производственную мощность более 1000 единиц боеприпасов HX-2.

Разработанный Helsing барражирующий боеприпас НХ-2, также известный как Karma, был представлен в 2024 году. Внешне компоновочно он подобен известному российскому барражирующему боеприпасу "Ланцет", также имея Х-образные крыло и оперение, но НХ-2 меньше и оснащен дополнительными электродвигателями в хвостовой части, что обеспечивает ему вертикальный взлет. Для НХ-2 заявлены радиус действия до 100 км, скорость полета до 222 км/ч и стартовая масса всего 12 кг. В основном исполнении боевая часть кумулятивная, но может выполняться также других типов. Декларируется, что аппараты оснащены системой наведения с распознаванием местности и целей на основе искусственного интеллекта, что якобы обеспечит им высокую автономность применения и независимость от использования GPS. Также утверждается, что при работе в с использованием разработанного Helsing комплекса разведывательно-ударного программного обеспечения Altra несколько HX-2 могут объединяться в рои, управляемые одним оператором-человеком. HX-2 был разработан для массового производства и со значительно более низкой себестоимостью за единицу, чем "обычные" барражирующие боеприпасы данного класса.

Что касается уже поставляемых Украине барражирующих боеприпасов HF-1, то соответствующий контракт на средства германского правительственного финансирования был заключен Helsing с министерством обороны Украины в сентябре 2024 года. Поставки были начаты в декабре 2024 года темпом несколько сот аппаратов в месяц. HF-1 является простым и дешевым аппаратом и представляет собой лицензионную версию дрона AQ 100 Bayonet, изначально разработанного американской компанией Terminal Autonomy. Эти неказистые аппараты с тандемным крылом в различных вариантах выполняются из фанеры или пенопласта с заявленной стоимостью планера 2000 долл. Сообщается, что аппараты HF-1 собираются на Украине местными компаниями из комплектов и оснащаются поставляемой Helsing системой наведения. Аппарат AQ 100 Bayonet несет боевую часть весом 4,8 кг и оснащается электрическим двигателем, обеспечивающим скорость полета до 144 км/ч. Дальность полета до 150 км, фактический радиус действия по условиям управления не более 40 км.

Helsing специализируется на разработках решений в области искусственного интеллекта в сфере обороны, в основном в отраслях радиотехнической разведки и РЭБ, причем ряд ее контрактов на НИОКР с правительством Германии засекречены. Известно, что компания является подрядчиком компании Saab AB по разработке нового бортового комплекса обороны для истребителей Eurofighter ВВС Германии и участвует в разработке архитектуры ИИ для перспективного истребителя в рамках европейской программы FCAS. В июле 2024 года Helsing объявила о привлечении 450 млн евро в ходе раунда финансирования под руководством General Catalyst при участии Elad Gil, Accel, Saab, Lightspeed, Plural и Greenoaks. Летом 2024 года Helsing также заключила соглашения о размещении своего производства в Эстонии и о поставке своих решений эстонским вооруженным силам.

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