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Военное обозрение

Глава МИД Судана: нет никаких препятствий для создания российской военной базы на Красном море

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Источник изображения: topwar.ru

Нет никаких препятствий для создания российской военной базы на Красном море. Заявку на размещения в этой восточноафриканской стране объекта ВМФ Москва подавала еще в прошлом десятилетии, и теперь она одобрена.

О положительном решении по российской базе в Порт-Судане заявил глава МИД Судана Али Юсеф Шариф на совместном брифинге в Москве после переговоров со своим коллегой из России Сергеем Лавровым.

Он сказал, что российская и суданская стороны достигли полного согласия, договорившись о размещении базы ВМФ РФ.

Мы полностью согласны по этому вопросу, и никаких препятствий нет

- заявил Али Юсеф Шариф.

Впрочем, ситуация в Судане непростая. В стране уже несколько лет идет гражданская война. Нынешние власти уверены в скорой победе над оппозиционными вооруженными формировании. Они намерены расширять и укреплять отношения с Россией, тем более что гражданская война сильно подорвала экономику государства. В то же время в стране отмечен резкий рост рождаемости, который за последние 20 лет привел к росту численности населения с 30 до 50 миллионов жителей.

Москва и Хартум достигли предварительной договоренности о создании базы еще в прошлом десятилетии. Стороны договорились тогда о ее строительстве и дальнейшей эксплуатации. Соглашение было заключено с президентом Омаром аль-Баширом, с которым у нашей страны сложились хорошие отношения. Но, пробыв у власти около трех десятилетий, он был свергнут в 2019 году местными военными, которые отложили реализацию сделки на неопределенный срок.

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Страны
Россия
Судан
Персоны
Лавров Сергей
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