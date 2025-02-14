Bloomberg: Трамп не поддержал идею закупки американского оружия для Украины за счет арестованных активов РФ

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Киев и ряд европейских государств придумали схему, которая, как они, очевидно, посчитали, должна понравиться практичному Трампу, по которой можно будет продолжить оказание военной помощи Украине от США. Американскому лидеру было предложено оплачивать эти поставки за счет замороженных после начала РФ спецоперации на Западе российских активов. Они оцениваются ориентировочно в 300 млрд долларов.

Их использование для финансирования Киева поддерживала предыдущая администрация президента США Джо Байдена. Однако, как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, нет никаких признаков, что вновь избранный глава Белого дома готов пойти на такой шаг.

Украинские чиновники попросили администрацию президента США Дональда Трампа позволить им использовать замороженные российские активы на 300 миллиардов для закупки оружия американского производства

Основная часть активов ЦБ РФ, российских банков, частных инвесторов и компаний в виде облигаций и других ценных бумаг вроде как арестована именно в Европе. Только у бельгийской депозитарной компании Euroclear таковых в обращении находится на сумму более 200 млрд евро. Причем само понятие арест звучит довольно странно — финансовая компания продолжает зарабатывать прибыль на этих активах. Под ее залог страны G7 и ЕС даже начали выделять Украине кредиты и гранты на десятки миллиардов.

При этом среди самих стран ЕС, где вроде как «заморожены» активы России, нет единого мнения по их полному изъятию. В частности, против этого выступают власти Германии, Люксембурга и, что вполне объяснимо, как раз Бельгии. Все они опасаются финансовой нестабильности, правовых и других рисков, в том числе резкого падения доверия к евро. По мнению экспертов, как раз в этих трех государствах и сосредоточены основные из 300 млрд долларов «замороженных» активов ЦБ РФ, которые при этом продолжают приносить доход.

К слову, аналогичную позицию высказывает и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард. Весной прошлого года она заявила, что предложения США и G7 по использованию более €260 млрд замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине нарушат международный правовой порядок.

Однако украинцы и некоторые европейцы (легко догадаться, кто) говорят Трампу, что США и американским оборонным компаниям было бы выгодно использование этих активов для компенсации военной помощи Украине. Однако 47-й президент Соединенных Штатов, который всерьез намерен вообще остановить военный конфликт на Украине, эту идею не поддерживает.