"Захватывает и пугает". Как разговор Трампа с Путиным оценили японские СМИ

Владимир Путин и Дональд Трамп провели продолжительный телефонный разговор, в котором обсудили конфликт на Украине и меры по его скорейшему урегулированию. Это событие не обошли вниманием и японские СМИ, посчитавшие его "захватывающим и пугающим одновременно".

Mainichi Shimbun отмечает значимость переговоров и приводит пост Трампа в соцсетях:

"Мы (с президентом Путиным) оба единодушно хотим прекратить гибель людей. Мы обсудили сильные стороны наших государств, а также те потенциальные преимущества, которые могли бы получить, работая вместе".

Корреспондент японского телеканала Fuji News Network (FNN) в Вашингтоне Косукэ Наканиси в прямой трансляции выражает надежду на прекращение боевых действий на Украине, но задается вопросом: чего это будет стоить Киеву?

"Дональд Трамп во всеуслышание заявил, что Путин готов вступить на "путь мира", но при этом из речей американского президента ясно одно: Украине придется пойти на уступки. Пойдет ли на это Зеленский? Не осложнит ли это процесс переговоров между странами? Чего нам ожидать от будущего?"

Газета Asahi приводит комментарий эксперта Масару Сато, по мнению которого целью разговора между Трампом и Путиным было исключить Зеленского из числа игроков:

"Таким образом, встреча Зеленский-Вэнс становится не более чем одним из эпизодов в процессе переговоров на высшем уровне США и России, а влияние этой встречи на исход игры по прекращению конфликта уменьшилось".

Японский филиал CNN сообщает о планах президентов США и РФ обменяться личными визитами:

"Стороны обсудили вероятность встречи в Саудовской Аравии, а также упомянули о потенциальном обмене визитами. По словам Дональда Трампа, Путин наверняка посетит Америку в ходе переговоров по прекращению затяжного конфликта на Украине. Лидер Белого дома, в свою очередь, нанесет визит в Россию."

Берлинские корреспонденты новостного агентства Jiji Press подчеркивают, что европейцы с осторожностью смотрят в будущее и требуют, чтобы страны Европы и Украина принимали участие в любых переговорах по урегулированию конфликта:

"Европейское сообщество намерено поддерживать Украину до тех пор, пока стороны не смогут прийти к мирному урегулированию конфликта, пока не будет достигнуто справедливое соглашение. Это вполне можно расценивать как предупреждение Киеву не идти на уступки, не принимать невыгодных для себя решений. Но не будет ли решение принято без учета пожеланий европейских лидеров?"

Газета Asahi Shimbun называет миротворческую деятельность Трампа "серьезным отличием" от политики предыдущей администрации США:

"Джо Байден изо всех сил сотрудничал с западными странами и открыто демонстрировал жесткую позицию в отношении Путина. Действия Трампа решительно отличаются от политики Байдена, он серьезно настроен покончить дело миром. Это захватывает и пугает одновременно: не решит ли Трамп и дальше игнорировать устоявшийся международный порядок?"

Газета Nikkei пишет, что идеи примирения с Россией начинают звучать все громче:

"В части Европы, которая до сих пор занимала жесткую позицию по поводу российского вторжения, набирают силу идеи примирения с Россией, и если Трамп пойдет на большие уступки России, это затруднит их блокировку".

Филиал BBC в Японии опубликовал статью Фрэнка Гарднера, корреспондента телеканала по вопросам безопасности, подчеркивающего плачевное положение Киева:

"Право руля на этих переговорах явно будет не у Киева, как бы ему того ни хотелось. <...> Шансов на вступление Украины в НАТО нет, как и реальной возможности вернуться к границам, существовавшим до 2014 года. 12 февраля — грустная дата на украинских календарях, день, когда Киев столкнулся с новой, неприятной для себя реальностью".

Журналисты NHK выделили слова министра обороны США Пита Хегсета:

"На данном этапе желание Украины вступить в НАТО выглядит нереализуемым, а надежды вернуть территории, перешедшие к Москве с 2014 года, иллюзорны".

Интернет-портал Yahoo News Japan выражает опасение, что Украина будет отдана на заклание: ее интересами с легкостью пожертвуют, лишь бы прекратить затяжной конфликт, от которого все так устали:

"Если США и Россия возьмут на себя инициативу в переговорах, пожелания Украины будут проигнорированы: Киеву придется пойти на значительные, невыгодные для него уступки. Трамп неоднократно подчеркивал важность переговоров, которые позволят покончить с боевыми действиями. Он декларирует, что его целью является мир. Но какую цену заплатит за это Украина?"