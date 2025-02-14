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ТАСС

В Москве представили биатлонную винтовку российского производства

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Винтовка "Грифон"
Винтовка "Грифон".
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ ТАСС

На ее разработку ушло пять месяцев

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Презентация полностью российской винтовки "Грифон", которая предназначена для детско-юношеского биатлона, состоялась в Москве. Разработка завода "Атаман" была продемонстрирована в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

"Почему мы были инициаторами ее создания? - сказал президент Федерации биатлона Московской области, генеральный директор Международной лиги клубного биатлона Алексей Нуждов. - Нашу федерацию можно назвать лидером детско-юношеского биатлона, им у нас занимается много людей, поэтому есть прямая необходимость в том, чтобы обеспечить их условиями. Существующий рынок этого оружия достаточно узкий - всего четыре винтовки. Они разные по цене и качеству".

"Дорогие и топовые модели практически удовлетворяют всем требованиям, которые нужны для детей. За исключением цены: наши родители и спортивные школы с уровнем финансирования, который доступен на сегодня, не могут позволить себе иметь нужное количество винтовок. Наши требования были непростые: она должна была быть по качеству максимально приближенной или идентичной лучшим образцам, а по цене - быть дешевле в два раза. Кроме этого, производитель должен был удовлетворить потребности рынка - по всей стране я его оцениваю в 10 тысяч, это позволит обеспечить все детско-юношеские школы. И еще немаловажный фактор - наличие сервисного обслуживания и команды, которая бы оружие совершенствовала", - добавил он.

Нуждов отметил, что на разработку новой пневматической винтовки ушло пять месяцев. Ее цена составит 95 тыс. рублей. "По результатам полевых испытаний задачи практически решены", - отметил глава подмосковной федерации биатлона.

Чемпион мира 2017 года Антон Шипулин заметил, что использование пневматической винтовки в детско-юношеском биатлоне позволит без потери качества сэкономить значительные средства, поскольку стрельба из мелкокалиберного оружия требует значительно больших затрат.

"Импортозамещение сейчас важно, особенно в биатлоне. У нас в свое время такой роскоши не было. Сейчас биатлон начал хорошо развиваться - можно стрелять и из пневматических винтовок с газовым баллоном. Дети могут начинать заниматься им с 9 лет, это доступнее и безопаснее мелкокалиберных винтовок", - сказал Шипулин, который возглавляет Федерацию биатлона Свердловской области. 

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Россия
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