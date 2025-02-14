Сенаторы предложить строить корабли для ВМС США в странах-союзницах

Акции южнокорейских судостроительных компаний HD Hyundai Heavy Industries и Hanwha Ocean выросли в среду, 12 февраля, более чем на 15% и 16% соответственно после того, как два сенатора США представили законопроект, разрешающий американским ВМС заказывать постройку кораблей и судов на верфях, расположенных в странах-союзницах.

Сенаторы Майк Ли и Джон Кертис (оба – республиканцы от штата Техас) представили два новых законопроекта, направленных на повышение готовности и возможностей ВМС и береговой охраны США. "Закон об обеспечении готовности ВМС" и "Закон об обеспечении готовности береговой охраны" предполагают модернизацию процессов судостроения и укрепление партнерских отношений с союзными странами для ускорения закупок, поясняет Marine Link.

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"Оба законопроекта направлены на то, чтобы использовать наши дипломатические отношения и преимущества наших союзников и гарантировать, что Америка останется на переднем крае морской безопасности, – рассказал сенатор Ли. – Совершенствуя наш подход к судостроению и судоремонту, мы можем повысить нашу боеготовность и сохранить наше военное преимущество, одновременно обеспечивая финансовую ответственность".

"Закон об обеспечении готовности ВМС" должен помочь увеличить численность американского флота до 355 боевых кораблей. Законопроект предлагает разрешить постройку кораблей и производство компонентов на верфях стран-членов НАТО и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы сократить расходы и ускорить сроки поставки.

"Эти разумные меры укрепят ВМС и береговую охрану Соединенных Штатов, одновременно укрепляя альянсы с надежными партнерами", – добавил сенатор Кертис.

С 2016 года оценка структуры флота ВМС США прогнозирует, что для обеспечения боеготовности минимально необходимо располагать 355 кораблями. Сейчас американский флот насчитывает 291 корабль.

Отметим, что летом 2024-го, Hyundai Heavy Industries стала первой южнокорейской судостроительной компанией, подписавшей соглашение о техническом обслуживании и ремонте (MRO) с Командованием систем снабжения ВМС США (NAVSUP). Таким образом HHI получила доступ к рынку услуг, на которые американский флот ежегодно тратит около 20 млрд долларов.