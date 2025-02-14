Войти
Flotprom

Сенаторы предложить строить корабли для ВМС США в странах-союзницах

425
0
0

Акции южнокорейских судостроительных компаний HD Hyundai Heavy Industries и Hanwha Ocean выросли в среду, 12 февраля, более чем на 15% и 16% соответственно после того, как два сенатора США представили законопроект, разрешающий американским ВМС заказывать постройку кораблей и судов на верфях, расположенных в странах-союзницах.

Сенаторы Майк Ли и Джон Кертис (оба – республиканцы от штата Техас) представили два новых законопроекта, направленных на повышение готовности и возможностей ВМС и береговой охраны США. "Закон об обеспечении готовности ВМС" и "Закон об обеспечении готовности береговой охраны" предполагают модернизацию процессов судостроения и укрепление партнерских отношений с союзными странами для ускорения закупок, поясняет Marine Link.

США и Республка Корея

Русская весна


"Оба законопроекта направлены на то, чтобы использовать наши дипломатические отношения и преимущества наших союзников и гарантировать, что Америка останется на переднем крае морской безопасности, – рассказал сенатор Ли. – Совершенствуя наш подход к судостроению и судоремонту, мы можем повысить нашу боеготовность и сохранить наше военное преимущество, одновременно обеспечивая финансовую ответственность".

"Закон об обеспечении готовности ВМС" должен помочь увеличить численность американского флота до 355 боевых кораблей. Законопроект предлагает разрешить постройку кораблей и производство компонентов на верфях стран-членов НАТО и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы сократить расходы и ускорить сроки поставки.

"Эти разумные меры укрепят ВМС и береговую охрану Соединенных Штатов, одновременно укрепляя альянсы с надежными партнерами", – добавил сенатор Кертис.

С 2016 года оценка структуры флота ВМС США прогнозирует, что для обеспечения боеготовности минимально необходимо располагать 355 кораблями. Сейчас американский флот насчитывает 291 корабль.

Отметим, что летом 2024-го, Hyundai Heavy Industries стала первой южнокорейской судостроительной компанией, подписавшей соглашение о техническом обслуживании и ремонте (MRO) с Командованием систем снабжения ВМС США (NAVSUP). Таким образом HHI получила доступ к рынку услуг, на которые американский флот ежегодно тратит около 20 млрд долларов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Компании
HHI
Hyundai
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.02 15:01
  • 2
Сухопутные войска Индии получат ПЗРК STARStreak компании Thales
  • 14.02 14:55
  • 2
Доработанную по опыту СВО БМП-3 начали продвигать на экспорт
  • 14.02 14:17
  • 7577
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.02 13:29
  • 444
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 14.02 11:25
  • 3
Россия подтвердила, что экспорт Су-57 начнется в 2025 году. Кому же достанутся первые самолеты — Алжиру или Северной Корее? (Military Watch Magazine, США)
  • 14.02 10:09
  • 2
Сочетает наклонные и неподвижные роторы: в США замечен ранее неизвестный конвертоплан
  • 14.02 05:34
  • 2
Названо главное преимущество Су-57 перед F-35
  • 14.02 01:11
  • 1
«Холодный душ» для ЕС: Пекин предложил организовать встречу лидеров США и России, а также послать на Украину своих миротворцев
  • 14.02 01:00
  • 1
Российское орудие «Лотос» впервые представят в Абу-Даби
  • 14.02 00:23
  • 2
Ростех создал новое колесное артиллерийское орудие Гиацинт-К
  • 14.02 00:09
  • 2
ВВС Алжира получат первые шесть истребителей Су-57Э в 2025 году
  • 13.02 22:34
  • 0
О позиции Трампа в свете последних заявлений
  • 13.02 17:29
  • 0
Минские соглашения – 10 лет спустя
  • 13.02 16:22
  • 25
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 13.02 07:56
  • 7
Как защитить российский нефтяной экспорт на Балтике