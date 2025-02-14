Не прошло и месяца после сдачи первого китайского фрегата нового поколения, как на испытания вышел второй

В китайских социальных сетях появились изображения второго фрегата класса "Тип-054B", предназначенного для ВМС Народно-освободительной армии КНР (НОАК), который вышел на ходовые испытания. Как отмечает Navy Recognition, этот факт подчеркивает развивающийся прогресс Пекина в расширении военно-морских сил и укреплении своих позиций как ведущей морской державы.

Отметим, что первый фрегат класса "Тип-054B" ввели в строй в январе этого года.

Второй китайский фрегат класса "Тип-054B" на испытаниях Navy Recognition

"Военно-морская экспансия Китая в последние годы выглядит действительно впечатляющей, особенно на фоне других мировых держав, таких как США, – считает Navy Recognition. – Ввод в эксплуатацию фрегатов "Типа-054B" – одно из направлений модернизации китайских ВМС, в результате которых Пекин превзошел Вашингтон по количеству боеготовых кораблей. По состоянию на 2024 год, численность флота НОАК уже превысила 370 единиц, и, по прогнозам, к концу 2020-х годов достигнет отметки в 400 боевых кораблей. Между тем ВМС США с трудом сохраняют численность флота более 290 кораблей, в основном из-за бюджетных ограничений, задержек в постройке новых плафторм и нехватки рабочей силы".

В то же время издания указывает, что Соединенные Штаты сохраняют технологическое преимущество.

"Американский флот обладает превосходными авианосцами, атомными подводными лодками и передовыми интегрированными системами ведения боевых действий, – напоминает Navy Recognition. – США также вкладывают значительные средства в системы следующего поколения, включая беспилотные надводные суда, гиперзвуковое оружие и средства РЭБ. Однако Китай быстро сокращает разрыв. Разработка фрегатов "Тип-054B" наряду с более крупными проектами, такими как авианосец нового поколения с электромагнитными катапультами, демонстрирует амбиции Пекина по обеспечению регионального доминирования и расширению своих возможностей в открытом море".

Одним из самых заметных преимуществ Китая в военно-морской экспансии издание называет его промышленную базу. Судостроительная отрасль страны доминирует на мировом рынке, на нее приходится подавляющее большинство коммерческих и военных заказов.

Напротив, США сталкиваются со значительными проблемами в судостроении из-за логистических ограничений, нехватки рабочей силы и растущих расходов. Несколько американских верфей, способные строить крупные военные корабли, работают гораздо медленнее по сравнению с обширной инфраструктурой Китая. В результате, в то время как Китай может быстро вводить в эксплуатацию новые корабли, ВМС США борются с задержками в программах производства эсминцев класса "Арли Бёрк" и многоцелевых АПЛ класса "Вирджиния".