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ЦАМТО

Латвия поставила ВС Украины 1161 беспилотный летательный аппарат

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Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

ЦАМТО, 13 февраля. Минобороны Латвии 10 февраля сообщило, что совместно с командованием Вооруженных сил в середине января передало ВС Украины 1161 БЛА, которые были закуплены в рамках Международной коалиции дронов.

В пакет поставки вошли производимые в Латвии беспилотные летательные аппараты различных типов, в том числе ударные дроны, разведывательные БЛА и дроны типа "бомбардировщик".

Данная партия стала завершающей в рамках запланированных на 2024 год поставок на Украину БЛА латвийского производства. Всего же было передано около 5000 боевых БЛА различных типов.

Как заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, поставка подтверждает последовательную работу Министерства обороны Латвии и латвийских компаний по поддержке Украины. Латвийская оборонная промышленность продемонстрировала возможность поставки современных военных технических решений, соответствующих требованиям ВСУ. Латвия намерена продолжать оказывать поддержку Украине и инвестировать в развитие возможностей латвийской национальной промышленности в сфере БЛА.

Как сообщалось ранее, совместно с Великобританией Латвия возглавляет международную коалицию дронов. С момента основания коалиции в феврале 2024 года Латвия отправила на Украину около 5000 боевых дронов разных типов.

Как заявлено, в 2025 году Минобороны Латвии намерено продолжить финансирование поставки дронов, а латвийские производители – корректировать их технические характеристики в соответствии с требованиями Вооруженных сил Украины.

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