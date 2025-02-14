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ТАСС

РФ покажет дрон Supercam S350 на IDEX-2025 в Абу-Даби

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SuperCam S350
SuperCam S350.
Источник изображения: russiandrone.ru

Как полагает представитель ГК "Беспилотные системы", для стран Персидского залива российский беспилотник может быть актуален при исполнении задач по охране границ, правопорядка, антитеррористических операций

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российская группа компаний (ГК) "Беспилотные системы" представит свой флагманский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) двойного назначения Supercam S350, зарекомендовавший себя в ходе спецоперации на Украине, на объединенной российской экспозиции на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ГК.

"Группа компаний "Беспилотные системы" впервые принимает участие в IDEX. В каталоге компании также будет представлен весь модельный ряд беспилотных авиационных систем: конвертоплан Supercam SX350, компактный БПЛА самолетного типа Supercam S150 и коптеры Supercam X4 и Supercam X4E", - сказал представитель "Беспилотных систем".

Он отметил, что проект Supercam S350 непрерывно развивается и получает новые возможности - совершенствуются его характеристики и тактика применения. Аппарат устойчив к сложным погодным условиям, воздействию высоких температур (до плюс 45 градусов), не требует взлетно-посадочной полосы и дополнительной инфраструктуры для эксплуатации.

Как полагает представитель ГК "Беспилотные системы", для стран Персидского залива российский беспилотник Supercam S350, зарекомендовавший себя в гражданской и оборонной сфере, может быть актуален при исполнении задач по охране границ, правопорядка, антитеррористических операций. Комплекс также может быть востребован для мониторинга инфраструктуры нефтедобывающих компаний (например, Saudi Aramco), в строительстве, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, для мониторинга линий электропередач.

Собеседник агентства подчеркнул, что "легкий, тихий и маневренный беспилотник самолетного типа Supercam S350 с защищенными каналами связи и высокой устойчивостью к системам РЭБ подтвердил свою эффективность и военных операциях - в ходе Сирийской кампании и на СВО".

По данным представителя ГК, благодаря работе подразделений с БПЛА Supercam S350 в зоне спецоперации уже были обнаружены и поражены такие образцы вооружения противника, как бронетранспортеры Bradley и М-113, буксируемые гаубицы M119 и M777, бронеавтомобили HMMWV (Humvee), зенитные ракетные комплексы Patriot, системы залпового огня HIMARS и Vampire, самоходные артиллерийские установки CAESAR и Paladin, танки РТ-91 Twardy, бронеавтомобили Cobra, ЗРК "Бук М1", БМП-2, а также склады боеприпасов, пункты временной дислокации, опорные пункты, командные пункты, пункты воздушной разведки и управления БПЛА. 

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