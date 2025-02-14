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ТАСС

Bild: Helsing поставит Украине 6 тыс. оснащенных ИИ дронов

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Дрон HX-2 немецкой компании Helsing
Дрон HX-2 немецкой компании Helsing.
Источник изображения: © Фото : Helsing

Речь идет о дронах модели HX-2 с дальностью полета до 100 км

БЕРЛИН, 13 февраля. /ТАСС/. Германская оборонная компания Helsing в 2025 году поставит Украине 6 тыс. дронов-камикадзе, оснащенных искусственным интеллектом. Об этом пишет газета Bild.

Речь идет о дронах модели HX-2 с дальностью полета до 100 км. БПЛА развивает скорость до 220 км/ч и может быть оснащен боеприпасами против танков и строений. Издание утверждает, что ИИ позволит дронам избегать воздействия средств радиоэлектронной борьбы и функционировать при плохих погодных условиях. Дрон также способен самостоятельно выполнять финальный этап атаки без участия оператора.

В 2024 году Helsing уже передал Киеву 4 тыс. дронов. Новая поставка оценивается в несколько сотен миллионов евро и должна быть профинансирована из пакета помощи Украине в €3 млрд, который канцлер ФРГ Олаф Шольц пока блокирует. Однако в Helsing уверены, что следующее правительство Германии выделит средства. Для производства БПЛА компания открыла новый завод на юге Германии, его точное местонахождение засекречено. В месяц будут выпускать 1 тыс. дронов. 

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