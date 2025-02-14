ВМС Индонезии оценивают покупку авианесущего корабля

Второй вошедший в строй итальянского флота "многоцелевой патрульный корабль" Р 431 Francesco Morosini типа Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA, вариант "Light") в едином строю с двумя малыми противолодочными кораблями ВМС Индонезии Cut Nyak Dien и Wiratno проекта 133 (бывшие корабли флота ГДР) во время совместных учений PASSEX у Джакарты 22.07.2023.

ЦАМТО, 13 февраля. Начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Мухаммед Али заявил, что в настоящее время командование проводит оценку необходимости приобретения авианесущего корабля.

Как сообщает агентство ANTARA News, на пресс-конференции 6 февраля адмирал отметил, что по предварительной оценке, авианесущий корабль необходим в числе ряда других систем вооружения, предложение на закупку которых командование флота отправило на рассмотрение Министерства обороны.

Уже в течение следующих нескольких лет ВМС Индонезии должны получить два патрульных корабля из Италии. Еще два корабля класса фрегат строятся для усиления боевой мощи ВМС на индонезийском предприятии. Кроме того, должны быть поставлены несколько скоростных катеров с ракетным вооружением из Турции.

В конце 2024 года в СМИ циркулировала информация о заинтересованности ВМС Индонезии в приобретении авианосца "Джузеппе Гарибальди" из состава ВМС Италии в рамках закупки других боевых кораблей, однако подтверждения переговоров по данному вопросу не имеется. Индонезийская судостроительная компания PT PAL Indonesia также ранее выставляла предложения о поставке небольшого вертолетоносца.

Власти Японии готовы предоставить Индонезии грант на поставку двух патрульных катеров, которые планируется разместить на военно-морской базе в городе Баликпапан. Это делается для усиления обороны новой столицы Индонезии, Нусантары, расположенной недалеко от Баликпапана. При этом, по оценке командования ВМС, на базе требуется разместить значительное количество патрульных катеров, размеры которых подходят для данного географического района. В Нусантаре имеются реки и небольшие катера длиной 18 м позволят осуществлять их патрулирование для обеспечения безопасности.

Во время состоявшегося 4 февраля в Джакарте заседания профильной комиссии палаты представителей запрос Министерства обороны и командования Вооруженных сил Индонезии на принятие японского гранта был одобрен.