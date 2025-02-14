Индийская HAL продолжает переговоры по передаче технологий производства двигателя GE F414-INS6

Представленная в экспозиции выставки Aero India 2019 модель индийского перспективного легкого истребителя HAL Tejas Mk 2 - дальнейшего развития многострадального Tejas. Самолет окончательно превращается в клон шведского Saab JAS-39 Gripen (и двигатель имеет тот же - General Electric F404/F414). Бангалор, 19.02.2019.

ЦАМТО, 13 февраля. Руководство индийской компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) сообщило о ведущихся переговорах с американской General Electric (GE) Aerospace по вопросу передачи технологий производства авиадвигателя GE F414-INS6.

Как сообщает Janes.com, в рамках выставки Aero India 2025 председатель и управляющий директор HAL Д.К.Сунил заявил, что компания планирует решить данный вопрос в два этапа, чтобы гарантировать скорейшее заключение сделки.

По словам Сунила, в начале февраля 2025 года группа специалистов HAL посетила офис GE Aerospace в Бостоне (шт.Массачусетс), чтобы обсудить вопрос передачи технологий на 80% комплектации двигателя. Целью визита было определиться с тем, какие конкретно технологии могут быть предоставлены. В ходе этой встречи американской стороне были переданы все предложения и запросы индийской стороны.

В Janes.com считают, что стороны не пришли к соглашению о том, какие технологии может получить HAL. Источник в GE Aerospace сообщил изданию 11 февраля на условиях конфиденциальности, что "технические обсуждения все еще ведутся и находятся на рассмотрении двух правительств".

На втором этапе, к концу текущего месяца, GE Aerospace должна направить в Индию свою группу специалистов для обсуждения вопросов по передаче технологий. После этих дополнительных обсуждений следующим шагом станет начало переговоров о стоимости и, в случае достижения договоренностей, подписание контракта.

Напомним, что GE Aerospace и HAL подписали меморандум о взаимопонимании относительно возможного производства в Индии турбовентиляторных двигателей F414 для истребителей LCA "Теджас" Mk.2 22 июня 2023 года в ходе государственного визита в США премьер-министра Индии Нарендры Моди. Американская компания сразу же приступила к работе с правительством США для получения необходимых экспортных разрешений.

F414 является силовой установкой для разрабатываемого в Индии однодвигательного истребителя Light Combat Aircraft (LCA) Mk.2. Индия планирует приобрести 99 силовых установок F414. Состоящий на вооружении ВВС Индии легкий боевой самолет LCA версии Mk.1 оснащен двигателем F404 GE Aerospace.

Для самолетов LCA Mk.1A поставлено 75 силовых установок F404, еще 99 двигателей заказаны. Кроме того, в рамках программы LCA Mk.2 поставлено восемь двигателей F414. Версия F414-INS6 также выбрана для разработки, испытаний и сертификации перспективного индийского двухдвигательного истребителя Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA). Кроме того, американская компания рассчитывает продолжить сотрудничество с правительством Индии по программе AMCA Mk.2.