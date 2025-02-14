Бербок: Европа не заменит США в военной поддержке Украины

Министр иностранных дел Германии отметила, что европейцы должны играть большую роль в обеспечении безопасности на континенте в рамках НАТО

БЕРЛИН, 13 февраля. /ТАСС/. Европейские страны - участницы НАТО не смогут полностью заменить США в вопросе предоставления гарантий безопасности и военной поддержки Киева. Об этом сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Европа, разумеется, не может заменить США. Поэтому важно подчеркивать в контактах с США, что мы им тоже нужны", - заявила министр в интервью радиостанции Deutschlandfunk, отвечая на вопрос, может ли Европа полностью заменить США в предоставлении гарантий безопасности и военной поддержки Украине.

По мнению Бербок, европейцы должны играть большую роль в обеспечении безопасности на континенте в рамках НАТО.

12 февраля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что гарантии безопасности Украине должны быть подкреплены "боеспособными европейскими и неевропейскими войсками", которые в случае развертывания в качестве миротворцев на Украине не будут относиться к миссии НАТО и "не должны подпадать под действие пятой статьи" договора о Североатлантическом альянсе. Глава Пентагона также подчеркнул, что США не будут размещать свои войска на Украине.