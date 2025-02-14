Войти
ТАСС

Косачев назвал слова генсека НАТО о мирных переговорах "переобуванием в воздухе"

444
0
0
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Источник изображения: © Сергей Булкин/ ТАСС

Вице-спикер Совета Федерации подчеркнул, что до сих пор Североатлантический альянс "выступал в качестве самой оголтелой партии войны, потому что внутри НАТО с этих позиций действовала администрация Байдена-Блинкена-Остина"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Слова генсека НАТО Марка Рютте о поддержке начала мирных переговоров по Украине выглядят после разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа как "переобувание в воздухе". Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Как выглядит переобувание в воздухе? Генсек НАТО Рютте уже заявил, что начало мирных переговоров по Украине он абсолютно поддерживает. Сказано впервые. До сих пор НАТО делало все возможное и невозможное, чтобы нанести России стратегическое поражение без каких-либо переговоров", - написал сенатор в Telegram-канале.

Косачев также подчеркнул, что до сих пор Североатлантический альянс "выступал в качестве самой оголтелой партии войны, потому что внутри НАТО с этих позиций действовала администрация Байдена-Блинкена-Остина". Он отметил, что такая политика избавляла европейских союзников США в альянсе от ответственности за происходившее, внушала иллюзию вседозволенности и безнаказанности. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.02 15:01
  • 2
Сухопутные войска Индии получат ПЗРК STARStreak компании Thales
  • 14.02 14:55
  • 2
Доработанную по опыту СВО БМП-3 начали продвигать на экспорт
  • 14.02 14:17
  • 7577
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.02 13:29
  • 444
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 14.02 11:25
  • 3
Россия подтвердила, что экспорт Су-57 начнется в 2025 году. Кому же достанутся первые самолеты — Алжиру или Северной Корее? (Military Watch Magazine, США)
  • 14.02 10:09
  • 2
Сочетает наклонные и неподвижные роторы: в США замечен ранее неизвестный конвертоплан
  • 14.02 05:34
  • 2
Названо главное преимущество Су-57 перед F-35
  • 14.02 01:11
  • 1
«Холодный душ» для ЕС: Пекин предложил организовать встречу лидеров США и России, а также послать на Украину своих миротворцев
  • 14.02 01:00
  • 1
Российское орудие «Лотос» впервые представят в Абу-Даби
  • 14.02 00:23
  • 2
Ростех создал новое колесное артиллерийское орудие Гиацинт-К
  • 14.02 00:09
  • 2
ВВС Алжира получат первые шесть истребителей Су-57Э в 2025 году
  • 13.02 22:34
  • 0
О позиции Трампа в свете последних заявлений
  • 13.02 17:29
  • 0
Минские соглашения – 10 лет спустя
  • 13.02 16:22
  • 25
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 13.02 07:56
  • 7
Как защитить российский нефтяной экспорт на Балтике