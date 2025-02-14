Косачев назвал слова генсека НАТО о мирных переговорах "переобуванием в воздухе"

Вице-спикер Совета Федерации подчеркнул, что до сих пор Североатлантический альянс "выступал в качестве самой оголтелой партии войны, потому что внутри НАТО с этих позиций действовала администрация Байдена-Блинкена-Остина"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Слова генсека НАТО Марка Рютте о поддержке начала мирных переговоров по Украине выглядят после разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа как "переобувание в воздухе". Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Как выглядит переобувание в воздухе? Генсек НАТО Рютте уже заявил, что начало мирных переговоров по Украине он абсолютно поддерживает. Сказано впервые. До сих пор НАТО делало все возможное и невозможное, чтобы нанести России стратегическое поражение без каких-либо переговоров", - написал сенатор в Telegram-канале.

Косачев также подчеркнул, что до сих пор Североатлантический альянс "выступал в качестве самой оголтелой партии войны, потому что внутри НАТО с этих позиций действовала администрация Байдена-Блинкена-Остина". Он отметил, что такая политика избавляла европейских союзников США в альянсе от ответственности за происходившее, внушала иллюзию вседозволенности и безнаказанности.