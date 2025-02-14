Войти
ЦАМТО

Британия поставила Киеву боеприпасы на сумму более 1 млрд. долл. за время СВО

445
0
0
Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Frank Augstein

ЦАМТО, 13 февраля. Великобритания поставила Украине 500 тыс. боеприпасов на сумму более одного миллиарда фунтов стерлингов (около 1,24 млрд. долл.) за время СВО.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении британского Минобороны.

В среду в рамках заседания глав Минобороны стран НАТО в штаб-квартире альянса прошло заседание контактной группы по Украине. Впервые ее председателем выступила Великобритания.

"Министр обороны Великобритании Джон Хили подтвердил, что с момента начала конфликта Великобритания отправила на Украину 500 тыс. боеприпасов на сумму более 1 млрд. фунтов стерлингов", – говорится в заявлении.

Кроме того, министр подтвердил, что поставки Киеву последней партии из обещанных Киеву 10 тыс. БЛА в рамках помощи за 2024 год, будут выполнены в следующем месяце.

В заявлении также приводятся детали ранее объявленной британской помощи на 150 млн. фунтов стерлингов. Так, новый пакет военной помощи Киеву включает тысячи дронов, десятки танков и бронеавтомобилей, а также системы ПВО.

В частности, речь идет о более чем 50 бронированных машинах, включая модернизированные танки T-72, которые будут направлены на Украину к концу весны. В рамках пакета Киев также получит от Британии и Дании 15 мобильных систем ПВО Gravehawks.

Новый пакет помощи включает в себя контракты на 60 млн. фунтов стерлингов на техническое обслуживание и ремонт боевой техники на Украине. Отмечается, что был заключен многомиллионный контракт с британской оборонной компанией Babcock, которая будет обучать украинский персонал обслуживанию и ремонту такой техники, как танки Challenger 2, САУ и боевые разведывательные машины. Британская компания BAE Systems также получила контракт на 14 млн. фунтов на ремонт артиллерийских систем Archer.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Дания
Украина
Продукция
Challenger 2
Т-72
Компании
Babcock
BAE Systems
Проекты
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.02 15:01
  • 2
Сухопутные войска Индии получат ПЗРК STARStreak компании Thales
  • 14.02 14:55
  • 2
Доработанную по опыту СВО БМП-3 начали продвигать на экспорт
  • 14.02 14:17
  • 7577
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.02 13:29
  • 444
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 14.02 11:25
  • 3
Россия подтвердила, что экспорт Су-57 начнется в 2025 году. Кому же достанутся первые самолеты — Алжиру или Северной Корее? (Military Watch Magazine, США)
  • 14.02 10:09
  • 2
Сочетает наклонные и неподвижные роторы: в США замечен ранее неизвестный конвертоплан
  • 14.02 05:34
  • 2
Названо главное преимущество Су-57 перед F-35
  • 14.02 01:11
  • 1
«Холодный душ» для ЕС: Пекин предложил организовать встречу лидеров США и России, а также послать на Украину своих миротворцев
  • 14.02 01:00
  • 1
Российское орудие «Лотос» впервые представят в Абу-Даби
  • 14.02 00:23
  • 2
Ростех создал новое колесное артиллерийское орудие Гиацинт-К
  • 14.02 00:09
  • 2
ВВС Алжира получат первые шесть истребителей Су-57Э в 2025 году
  • 13.02 22:34
  • 0
О позиции Трампа в свете последних заявлений
  • 13.02 17:29
  • 0
Минские соглашения – 10 лет спустя
  • 13.02 16:22
  • 25
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 13.02 07:56
  • 7
Как защитить российский нефтяной экспорт на Балтике