Британия поставила Киеву боеприпасы на сумму более 1 млрд. долл. за время СВО

Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.

ЦАМТО, 13 февраля. Великобритания поставила Украине 500 тыс. боеприпасов на сумму более одного миллиарда фунтов стерлингов (около 1,24 млрд. долл.) за время СВО.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении британского Минобороны.

В среду в рамках заседания глав Минобороны стран НАТО в штаб-квартире альянса прошло заседание контактной группы по Украине. Впервые ее председателем выступила Великобритания.

"Министр обороны Великобритании Джон Хили подтвердил, что с момента начала конфликта Великобритания отправила на Украину 500 тыс. боеприпасов на сумму более 1 млрд. фунтов стерлингов", – говорится в заявлении.

Кроме того, министр подтвердил, что поставки Киеву последней партии из обещанных Киеву 10 тыс. БЛА в рамках помощи за 2024 год, будут выполнены в следующем месяце.

В заявлении также приводятся детали ранее объявленной британской помощи на 150 млн. фунтов стерлингов. Так, новый пакет военной помощи Киеву включает тысячи дронов, десятки танков и бронеавтомобилей, а также системы ПВО.

В частности, речь идет о более чем 50 бронированных машинах, включая модернизированные танки T-72, которые будут направлены на Украину к концу весны. В рамках пакета Киев также получит от Британии и Дании 15 мобильных систем ПВО Gravehawks.

Новый пакет помощи включает в себя контракты на 60 млн. фунтов стерлингов на техническое обслуживание и ремонт боевой техники на Украине. Отмечается, что был заключен многомиллионный контракт с британской оборонной компанией Babcock, которая будет обучать украинский персонал обслуживанию и ремонту такой техники, как танки Challenger 2, САУ и боевые разведывательные машины. Британская компания BAE Systems также получила контракт на 14 млн. фунтов на ремонт артиллерийских систем Archer.