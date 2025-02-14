Партия ХСС опубликовала собственный план развития вооруженных сил Германии

ЦАМТО, 13 февраля. Баварский Христианско-социальный союз (ХСС) опубликовал собственный план развития вооруженных сил Германии (бундесвера), который в числе прочего подразумевает увеличение численности армии до 500 тыс. человек.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило информационное агентство DPA.

"Первым пунктом в документе ХСС, который имеется в распоряжении DPA, является "увеличение численности регулярной армии и резервистов до 500 тыс. человек, а также восстановление воинской повинности и усиление связи с обществом", – пишет DPA.

Кроме того, ХСС предлагает улучшить обеспечение всех воинских соединений, а также создать мощный резерв из дополнительных 300 боевых танков, 500 БМП и 2,5 тыс. транспортных средств. Также предполагается создание "армии дронов" из 100 тыс. беспилотников.

Помимо этого, ХСС намерен произвести тысячу новых крылатых ракет Taurus, а также разработать новые ракеты с радиусом поражения до 2,5 тыс. км. Баварская партия также предлагает создать некий аналог израильской системы противоракетной защиты "Железный купол", которая включала бы в себя 2 тыс. ракет-перехватчиков.

Для обеспечения финансирования предложенных мер ХСС настаивает на повышении расходов на оборону до 3% ВВП страны.

Как напоминает "РИА Новости", ранее сообщалось, что в прошлом году численность немецких вооруженных сил снизилась второй год подряд (до 181 тыс. человек). В настоящее время целевой показатель составляет 203 тыс. военнослужащих.