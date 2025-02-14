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РИА Новости

В МИД предупредили о рисках размещения ядерного оружия в Дании

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МИД России
МИД России.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МИД: соглашение США и Дании усилит риски дислокации ядерного оружия в стране

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Соглашение США и Дании в сфере обороны, если оно вступит в силу, многократно усилит риски дислоцирования ядерного оружия в королевстве, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

Дания и США в конце 2023 года подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, в рамках которого американские военные и оборудование могут быть размещены на территории этой страны.

Благодаря этому документу США впервые получат возможность постоянного размещения на датской территории своих вооруженных сил, отметил дипломат. Документ пока не прошел процедуру ратификации, но, очевидно, за этим дело не станет, указал Студенников.

“Его вступление в силу ознаменует отход Копенгагена от проводимой им более 70 лет политики неразмещения в Дании иностранных военных баз в мирное время. Он многократно усиливает риски дислоцирования в стране ядерного оружия вразрез с добровольно принятыми датской стороной обязательствами по его недопущению на своей территории. Как представляется, соглашение подрывает суверенитет Дании в принятии решений по вопросам безопасности, ведет к дальнейшему росту напряженности в Балтийском регионе и на севере Европы”, - сказал Студенников в интервью агентству.

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