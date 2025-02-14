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ТАСС

FT: ЕС опасается, что Трамп заставит его оплачивать восстановление Украины

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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

По сведениям издания, так считают более 10 высокопоставленных лиц в Европе

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. Европа опасается, что президент США Дональд Трамп не пригласит ЕС на переговоры по Украине, но при этом заставит платить за ее восстановление и направить миротворцев. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников ЕС.

По сведениям издания, так считают более 10 высокопоставленных лиц в Европе.

Один из чиновников заявил, что Трамп видит в Европе только деньги, при этом объединение не понимает, какую роль будет играть на переговорах в обмен на финансовую помощь. "Американцы не считают, что Европа может сыграть роль в больших геополитических вопросах, связанных с войной. Это станет настоящей проверкой единства", - сказал он.

Один европейский дипломат заявил, что возможности ЕС по представлению денег, оружия и, "возможно, людей на земле" ограничены. "Нам не подойдет вариант, при котором США скажут, что согласовали прекращение огня, а все остальное на нас", - сказал он. Высокопоставленный чиновник с Украины также сообщил изданию, что Киев разочарован нехваткой действий со стороны ЕС. "Очевидно, что все просто ждут указаний от Трампа", - сказал он.

В европейских столицах считают, что Трамп не хочет, чтобы США играли какую-либо роль в обеспечении безопасности Украины после конфликта. Вместо этого он ожидает, что ответственность возьмет на себя Европа.

Разговор Путина и Трампа

Путин и Трамп обсудили в состоявшемся 12 февраля телефонном разговоре в том числе перспективы урегулирования на Украине. По свидетельству Кремля, Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров, отметила пресс-служба российского лидера. Глава администрации США написал в Truth Social, что Москва и Вашингтон немедленно приступают к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Выступая в столице Бельгии на очередном заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Киеву, глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что возвращение к границам Украины по состоянию на 2014 год - "это нереалистичная задача". Он также фактически исключил возможность принятия Украины в НАТО и предупредил Европу о том, что она сама, по мнению администрации Трампа, должна заниматься обеспечением своей безопасности. Позднее Трамп сослался на слова Хегсета о маловероятности возвращения к границам Украины 2014 года. 

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Путин Владимир
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