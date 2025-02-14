Нидерланды отправят Украине 25 гусеничных машин для транспортировки раненых

ЦАМТО, 13 февраля. Нидерланды отправят Украине 25 бронированных гусеничных машин YPR для транспортировки раненых.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Министерство обороны королевства.

В среду в рамках заседания глав Минобороны стран НАТО в штаб-квартире альянса прошло заседание контактной группы по Украине.

"Нидерланды передают 25 бронированных гусеничных машин YPR для транспортировки раненых... Министр (обороны) Рубен Брекелманс объявил об этом 12 февраля во время встречи контактной группы по Украины (UDCG)", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отмечается, Нидерланды уже поставили Украине последние из обещанных танков Т-72, а также новую партию истребителей F-16.

В министерстве напомнили, что Гаага ассигновала более 10 млрд. евро на военную помощь Киеву, из этой суммы уже было выделено около 6 млрд. евро.

Нидерланды с начала российской спецоперации поставили Украине 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 14 отремонтированных танков Leopard 2 совместно с Данией, восемь артиллерийских установок PzH2000, две батареи ЗРК Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов.

В октябре Гаага поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных.