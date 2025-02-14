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Военное обозрение

США развёртывают производство лёгкого танка M10 Booker

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Источник изображения: topwar.ru

В недавно опубликованном бюджете армии США на 2025 финансовый год закреплено развёртывание производства нового лёгкого танка M10 Booker, который позиционируется разработчиком – компанией GDLS – как «смертоносная, живучая и мобильная боевая машина прямого огня».

Она предназначена для оснащения боевых групп [БТГ] пехотных бригад армии США. Бюджет предусматривает выделение средств для завершения разработки, проведения эксплуатационных испытаний и производства первой партии из 33 машин.

Начало их поставок в линейные подразделения запланировано на 2025 финансовый год, что ознаменует официальное введение машины в эксплуатацию. Первым делом техника в размере ротного комплекта пойдёт на вооружение 82-й воздушно-десантной дивизии.

Разработка программы Booker началась в 2018 году для обеспечения войск «высокомобильными защищёнными системами прямой наводки» с использованием существующих технологий. Это позволило армии перейти от концепции к производству прототипов менее чем за 4 года.

В конце февраля 2024 года армия США получила первый серийный образец. На текущий момент ей переданы 3 серийные машины. Всего в рамках контракта на $1,14 млрд предполагается поставить 504 единицы.

Источник изображения: topwar.ru

Booker оборудован дизельным двигателем, позволяющим развивать скорость до 64 км/ч. Возможность транспортировки машины по воздуху на ВТС C-17 делает её оптимальным средством усиления пехоты при выполнении экспедиционных миссий: 2 экземпляра помещаются в один самолёт.

Танк вооружён 105-мм пушкой M35, 7,62-мм спаренным пулемётом и 12,7-мм M2 для командира. Машина оснащена прицелом, которым оборудуются ОБТ Abrams, обеспечивающим высокую вероятность попадания с первого выстрела на больших расстояниях.

Несмотря на то, что Booker классифицируется как лёгкая боевая машина, он обвешен модульной бронёй для баллистической и противоударной защиты, что повышает его выживаемость при поражении огнём из стрелкового оружия, осколками от снарядов и взрывными устройствами. Его низкопрофильная конструкция снижает заметность в видимом и ИК-диапазонах.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-17
M1 Abrams
Компании
General Dynamics
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